Politica

UDMR contestă reforma administrativă. Partidul amenință cu moțiunea de cenzură

UDMR contestă reforma administrativă. Partidul amenință cu moțiunea de cenzurăSursa foto: Razvan valcaneantu \ EEC
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Din cuprinsul articolului

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că formațiunea ar susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Luca Niculescu, dacă Executivul își asumă răspunderea în Parlament pentru reforma administrativ-teritorială. Reprezentantul UDMR a criticat criteriile propuse pentru reorganizarea localităților și a exclus o colaborare cu AUR.

Csoma Botond: Ne deranjează neseriozitatea abordării

Nemulțumirile UDMR vizează atât procedura prin care ar putea fi adoptată reforma administrativă, cât și modul în care sunt stabilite criteriile pentru comasarea localităților. Csoma Botond a criticat schimbarea repetată a pragurilor de populație discutate public și a afirmat că o asemenea reorganizare nu poate fi realizată exclusiv pe baza numărului de locuitori.

Parlamentarul consideră că proiectul trebuie să țină cont inclusiv de particularitățile istorice, geografice și etnice ale comunităților. De asemenea, acesta contestă intenția PSD de a promova reforma prin asumarea răspunderii Guvernului.

„Ne deranjează, în primul rând, neseriozitatea abordării. Au început cu 1.500, a doua zi au zis 3.000, a treia zi au zis 5.000. Deci nu cred că se poate aborda o temă atât de importantă în această manieră. Nu suntem de acord că această reformă administrativă să se facă numai cu luarea în considerare a regulii numerice. Sunt specificități, particularități istorice, geografice și etnice care trebuie să fie luate în considerare când faci o asemenea reformă. A treia chestiune care ne deranjează este că au anunțat colegii de la Partidul Social Democrat că vor să facă această reformă prin asumarea răspunderii. Nu se poate face așa ceva”, a explicat Csoma Botond la Antena 3 CNN.

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UDMR exclude o colaborare cu AUR pentru o eventuală moțiune de cenzură

Liderul deputaților UDMR nu a indicat formațiunile parlamentare alături de care partidul ar putea susține un demers împotriva Guvernului, în cazul în care reforma va fi promovată prin asumarea răspunderii. Csoma Botond a exclus însă categoric posibilitatea unei colaborări cu AUR, afirmând că UDMR nu intenționează să poarte discuții cu acest partid.

„Noi nu discutăm cu Partidul AUR. Nu vrem să avem nicio legătură cu AUR. Vom vedea la momentul respectiv. Sunt și alte partide în Parlamentul României în afară de AUR, har Domnului”, a declarat Csoma Botond.

O altă nemulțumire exprimată de reprezentantul UDMR privește impactul pe care reorganizarea administrativă l-ar putea avea asupra comunității maghiare din România. Parlamentarul a afirmat că modificarea structurii administrativ-teritoriale trebuie să ia în calcul și distribuția etnică a populației, nu doar dimensiunea localităților.

„Avem peste un milion de maghiari în această țară. Nu poți să faci o reformă și să nu iei în considerare și elementele etnice și particularitățile istorice și geografice”, a conchis liderul deputaților UDMR.

Csoma Botond

Csoma Botond. Sursă foto: Facebook

Ce prevede reforma administrativ-teritorială propusă de PSD

Proiectul de reorganizare susținut de PSD urmărește reducerea numărului de administrații locale prin comasarea unor comune și orașe.

Una dintre variantele discutate vizează comunele care au mai puțin de 3.000 de locuitori, precum și orașele cu o populație sub pragul de 10.000 de persoane. Pe lângă numărul locuitorilor, printre elementele luate în calcul pentru reorganizare se numără sustenabilitatea economică a localităților, capacitatea administrativă, conexiunile de transport și accesul populației la servicii publice.

Propunerile au provocat nemulțumiri în UDMR, care contestă atât utilizarea predominantă a criteriilor demografice, cât și posibilitatea adoptării reformei fără dezbaterea parlamentară obișnuită.

Formațiunea nu a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură, dar a transmis că ar vota un asemenea demers dacă Guvernul ar decide să își asume răspunderea pentru reforma administrativ-teritorială.

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