Premierul Luca Niculescu a condamnat atacurile cu drone care au vizat trei nave comerciale în apropierea Deltei Dunării, în zona Sulina. Șeful Guvernului consideră că incidentele reprezintă o încălcare a dreptului internațional și susține că România va continua să colaboreze cu aliații pentru consolidarea securității maritime în Marea Neagră.

Potrivit premierului, atacurile au avut loc sâmbătă seară, 14 noiembrie, iar radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat și ținte aeriene în zonă. Situația a determinat Forțele Aeriene Române să ridice de la sol avioane de vânătoare în două rânduri.

„Încă o dată, securitatea maritimă în Marea Neagră a fost pusă în pericol. Sâmbătă seara, 14 noiembrie, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea Deltei Dunării, în largul localității Sulina. Radarele Ministerului Apărării din România au detectat, de asemenea, ținte aeriene în zonă, ceea ce a determinat Forțele Aeriene Române să mobilizeze avioane de vânătoare în două rânduri. Am rămas în contact permanent cu autoritățile competente, siguranța marinarilor fiind prioritatea noastră absolută. Aceste incidente sunt inacceptabile și constituie o încălcare a dreptului internațional. Ele reflectă deteriorarea situației de securitate cauzată de războiul pe care Rusia îl poartă în prezent împotriva Ucrainei”, a transmis Luca Niculescu pe X.

Premierul a anunțat că România va continua să ia măsuri împreună cu partenerii săi pentru protejarea securității maritime și a menționat cooperarea cu NATO și cu statele din regiune.

„Vom continua să luăm toate măsurile necesare, alături de aliații noștri, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră. Aceasta rămâne o prioritate cheie pentru Guvern, în strânsă cooperare cu partenerii noștri regionali și cu NATO”, a adăugat premierul.

Atacurile au vizat mai multe nave comerciale aflate în apropierea gurilor Dunării. Primul incident a fost raportat în jurul orei 21:10, când petrolierul Evia Petrol V, aflat sub pavilion grec, a fost lovit de o dronă la aproximativ patru mile marine est-sud-est de Sulina. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu.

Aproximativ 35 de minute mai târziu, în jurul orei 21:45, o altă navă, vrachierul Marsol, a fost lovită de o dronă. Aceasta se afla la aproximativ cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina, iar incidentul a fost urmat, de asemenea, de un incendiu la bord.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că echipajele au reușit să stingă incendiile și că nu au fost înregistrate victime.

Un al treilea incident a fost semnalat de nava comercială Ali Najafov, care a anunțat că a fost lovită de o dronă în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, în apropierea gurilor Dunării.

„O altă navă comercială, Ali Najafov, a anunţat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută (noaptea de sâmbătă spre duminică - n.r.), în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj”, a informat MApN.

Potrivit Ministerului Apărării, nici în acest caz nu au fost raportate victime.