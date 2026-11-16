România a înregistrat a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în trimestrul al treilea al anului, a declarat Luca Niculescu. Șeful Guvernului a anunțat că Executivul își menține angajamentul privind cota unică de impozitare și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027. Totodată, acesta a prezentat obiective privind reducerea deficitului bugetar și simplificarea procedurilor administrative pentru companii.

Luca Niculescu a participat luni la evenimentul organizat de Camera de Comerț Americană în România, unde a discutat cu reprezentanții mediului de afaceri despre evoluția economiei și măsurile fiscale asumate de Guvern. În cadrul reuniunii, premierul a prezentat situația economică din trimestrul al treilea și a afirmat că piețele financiare au reacționat favorabil la deciziile adoptate de Executiv.

„În trimestrul al treilea, România a înregistrat a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, iar piețele financiare au reacționat pozitiv la măsurile luate de Guvern”, a declarat Luca Niculescu.

Șeful Guvernului le-a mulțumit antreprenorilor pentru contribuția adusă la dezvoltarea economiei românești în ultimele trei decenii.

După participarea la Forumul AmCham România, premierul a publicat pe Facebook un mesaj în care a prezentat prioritățile economice ale Guvernului pentru perioada următoare. Acesta a afirmat că, în ciuda rezultatelor economice raportate pentru trimestrul al treilea, autoritățile trebuie să continue măsurile pentru îmbunătățirea situației finanțelor publice.

Printre obiectivele menționate se numără diminuarea deficitului bugetar, îmbunătățirea colectării veniturilor și gestionarea mai atentă a cheltuielilor statului.

„Trebuie să continuăm consolidarea fiscală, să reducem deficitul, să colectăm mai bine veniturile și să cheltuim mai responsabil banii publici. Avem nevoie de un stat mai eficient, care să sprijine economia”, a mai transmis Niculescu.

Premierul a susținut astfel continuarea procesului de consolidare fiscală, concomitent cu măsurile destinate sprijinirii activității economice.

Luca Niculescu a prezentat și angajamentele Guvernului privind politica fiscală din anul următor.

Potrivit premierului, Executivul și-a asumat menținerea cotei unice de impozitare și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 1 ianuarie 2027.

Cele două măsuri au fost menționate în mesajul adresat comunității de afaceri, în contextul discuțiilor despre stabilitatea fiscală și investițiile realizate în România.

Premierul a afirmat că firmele au nevoie de reguli clare și de condiții care să le permită planificarea activității economice.

Pe lângă măsurile fiscale, Luca Niculescu a prezentat două obiective care vizează simplificarea relației dintre administrația publică și mediul de afaceri. Guvernul urmărește reducerea cu 25% a sarcinilor administrative suportate de companii și scurtarea cu 30% a timpului necesar obținerii autorizațiilor.

„Vrem reguli fiscale clare și predictibile, care să încurajeze investițiile. Ne-am propus, de asemenea, să reducem cu 25% sarcinile administrative și cu 30% timpul necesar autorizărilor. Sunt obiective concrete, pentru care administrația trebuie să își asume responsabilitatea și la care vrem să lucrăm împreună cu mediul de afaceri”, a mai transmis premierul.

Aceste ținte fac parte din angajamentele prezentate de șeful Executivului în cadrul discuțiilor cu reprezentanții companiilor membre AmCham România.

Un alt subiect abordat de Luca Niculescu a fost aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Premierul a declarat că este mulțumit de faptul că peste 90% dintre companiile membre AmCham România consideră că aderarea la organizație va avea efecte favorabile asupra economiei naționale.

Potrivit șefului Guvernului, integrarea României în OCDE ar putea contribui la creșterea încrederii în economia românească și la atragerea unor investiții.

„Aderarea va însemna mai multă încredere în România, investiții noi și oportunități pentru companiile românești și străine. Este unul dintre obiectivele pentru care România a lucrat în ultimii ani și pe care suntem hotărâți să îl ducem la bun sfârșit”, a transmis Niculescu.