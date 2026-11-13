Produsul Intern Brut (PIB) al României a înregistrat o creștere de 0,1% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Calculat pe seria ajustată sezonier, avansul a fost de 0,3%. În schimb, față de trimestrul al doilea din acest an, economia a consemnat o creștere de 2,1%, în termeni reali.

Datele statistice arată însă că evoluția pozitivă din perioada iulie-septembrie nu a compensat contracția înregistrată în primele două trimestre.

Astfel, în intervalul 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, PIB-ul României a scăzut cu 0,3% comparativ cu primele nouă luni din 2025, pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, diminuarea a fost de 1%.

Potrivit INS, compararea trimestrului al treilea cu perioada similară a anului trecut indică o creștere de 0,1% pe seria brută și de 0,3% pe seria ajustată sezonier. În raport cu trimestrul anterior, respectiv aprilie-iunie 2026, economia a avansat cu 2,1%, după ajustarea datelor pentru sezonalitate.

Institutul Național de Statistică precizează că seria ajustată sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculată odată cu includerea estimărilor pentru trimestrul al treilea din 2026. Revizuirea a modificat unele dintre rezultatele publicate anterior, în special pentru anumite trimestre din 2025 și 2026.

Astfel, evoluția din primul trimestru al anului 2025, raportată la ultimele trei luni din 2024, a fost revizuită de la 100,1% la 100%. Pentru trimestrul al doilea din 2025, indicele a rămas la 100,5%, iar pentru trimestrul al treilea din același an s-a menținut la 99,9%.

În cazul ultimului trimestru din 2025, rezultatul a fost revizuit de la 98,3% la 98,5%. Pentru primul trimestru din 2026, indicele a fost modificat de la 99,9% la 99,7%, în timp ce rezultatul pentru trimestrul al doilea a rămas neschimbat, la 100%.

INS subliniază că seriile ajustate sezonier sunt recalculate trimestrial, în conformitate cu practica statistică europeană. Aceste revizuiri sunt necesare pentru integrarea noilor date și pentru actualizarea evoluției economiei în raport cu perioadele anterioare.