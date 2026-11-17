O defecțiune la instalația electrică din casă, o țeavă care cedează sau o ușă care nu se mai deschide apar, de cele mai multe ori, tocmai când nu te aștepți. În astfel de momente, contează să rezolvi totul repede și fără stres, iar dacă și prețul la energie este unul atractiv, cu atât mai bine. Între 16 și 22 noiembrie, oferta PPC Relaxat din campania Bright Friday a PPC Energie aduce clienților noi energie electrică de la 1,29 lei/kWh, împreună cu un abonament de asistență pentru urgențele din locuință.

În perioada 16–22 noiembrie, dacă devii client casnic PPC Energie și alegi oferta PPC Relaxat, beneficiezi de un preț final al energiei electrice cuprins între 1,29 lei/kWh și 1,37 lei/kWh. Prețurile includ taxele și tarifele reglementate, inclusiv TVA, și variază în funcție de operatorul de distribuție.

Această ofertă vine la pachet cu un abonament de servicii de asistență pentru situații neprevăzute în locuință, la 0,79 lei/zi, cu TVA inclus. Abonamentul acoperă două intervenții de urgență, de până la 450 lei fiecare, TVA inclus, pentru avarii la instalația electrică, la instalația de apă, la canalizare sau la boilerul electric, dar și pentru situațiile în care ai nevoie de un lăcătuș. Cele două intervenții pot fi folosite pentru oricare dintre aceste situații, după cum ai nevoie.

Oferta este disponibilă la nivel național, și poate fi contractată în limita disponibilității.

O locuință bine întreținută înseamnă mai puține surprize neplăcute. Ca să fii pregătit pentru astfel de situații, ai acum o reducere de 50% la serviciile de asistență pentru casă: Service Gaz Basic, Service Gaz Plus, Protect 360 Light, Protect 360 Plus, Protect Power 360, Asistență Basic și Service Aer Condiționat. Reducerea se aplică pe o perioadă de 12 luni din contractul de 24 de luni, în lunile 1–6 și 13–18 ale contractului. Oferta este valabilă atât pentru clienții existenți, cât și pentru cei noi.

Fiecare serviciu acoperă situații diferite, așa că îl poți alege pe cel potrivit pentru tine și locuința ta:

Asistență Basic este pentru reparațiile mici pe care le tot amâni: un calorifer care picură, o priză slăbită sau un robinet care nu se mai închide bine. Include două intervenții programate pe an, cu deplasarea, manopera și materialele consumabile incluse.

Protect 360 (Light sau Plus) aduce două intervenții de urgență pe an pentru defecțiuni la instalațiile electrice ale locuinței și o asigurare care îți plătește factura de energie PPC în perioade dificile.

Protect Power 360 oferă o acoperire mai largă: pe lângă urgențele la instalațiile electrice și de gaz, include și intervenții pentru aparatele de aer condiționat, centrala termică și boiler. În plus, include o asigurare pentru electrocasnicele avariate din cauza supratensiunii sau a suprasarcinii, cu o sumă asigurată de 10.000 lei pe an.

Intervențiile includ deplasarea, manopera și materialele consumabile, în limita valorii maxime stabilite pentru fiecare abonament, iar solicitările de asistență le poți face oricând, inclusiv în zilele de sărbătoare, la numărul 031 9987 (tarif normal). Poți contracta abonamentele pentru locul de consum pentru care ai un contract de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale cu PPC Energie. Găsești toate detaliile în secțiunea Asistență și mentenanță de pe site-ul PPC Energie: https://www.ppcenergy.ro/shop/asistenta-si-mentenanta/

În perioada Bright Friday, adică până pe 22 noiembrie, pe lângă PPC Relaxat, dacă dacă vrei să vii la PPC Energie în calitate de client casnic, poți alege una dintre alte trei oferte dedicate, la prețuri promoționale:

PPC Fix Verde, cu un preț final al energiei electrice cuprins între 1,35 lei/kWh și 1,43 lei/kWh, în funcție de operatorul de distribuție, și un abonament zilnic de 0,35 lei/zi, TVA inclus;

PPC Gaz Easy, cu un preț final al gazelor naturale cuprins între 0,37 lei/kWh și 0,44 lei/kWh, în funcție de operatorul de distribuție;

PPC Energie bluePASS sau PPC MaxControl bluePASS, dacă deții o mașină electrică, primești o reducere de 30% la achiziția unei stații de încărcare. Ofertele includ și două tractări gratuite pe an și abonamentul lunar gratuit din aplicația PPC blue pentru cel puțin 60 kWh, echivalentul unui avantaj care pornește de la 1.260 lei pe an.

Găsești mai multe detalii despre oferte pe site-ul PPC Energie.

Dacă se apropie momentul să schimbi frigiderul sau mașina de spălat, reducerile de Bright Friday sunt pregătite. Fie că ești deja client PPC Energie, fie că devii acum, poți cumpăra, pe perioada campaniei, electrocasnice (aparate frigorifice, mașini de spălat rufe, uscătoare de rufe, mașini de spălat vase, aparate de gătit), aparate de aer condiționat, centrale termice și boilere, cu reduceri de până la 2.016 lei. Le poți plăti integral sau în până la 36 de tranșe egale fără dobândă, direct pe factura de energie, iar livrarea este inclusă în preț. Găsești lista completă a produselor cu prețuri promoționale aici.

Dacă ai o afacere mică sau mijlocie și devii client PPC Energie, campania Bright Friday are și pentru tine două oferte dedicate: PPC Confort, cu un preț final cuprins între 1,33 lei/kWh și 1,42 lei/kWh și un abonament de servicii tehnice de asistență de 0,90 lei/zi, sau PPC Simplu, cu un preț final cuprins între 1,38 lei/kWh și 1,46 lei/kWh. Prețurile includ taxele și tarifele reglementate, inclusiv TVA, și variază în funcție de operatorul de distribuție.

Totodată, dacă esti sau devii client business, beneficiezi și de reducerile de până la 2.016 lei la electrocasnice, aparate de aer condiționat și centrale termice și de bonusul de 50% la serviciile de asistență Service Gaz Basic, Service Gaz Plus și Service Aer Condiționat. Pentru afacerea ta, Service Gaz acoperă verificarea instalației de gaz și a centralei termice de la sediu, iar Service Aer Condiționat include curățarea și igienizarea anuală a până la trei aparate, fiecare cu câte două intervenții de urgență pe an.

Poți contracta ofertele Bright Friday, în limita disponibilității, pe site-ul PPC Energie, în magazinele PPC Energie, din aplicația myPPC, disponibilă în App Store și Google Play, telefonic (call center sau telesales) sau prin consultanții door-to-door.

Dacă preferi să vizitezi unul din magazinele noastre în weekend, sâmbătă, 21 noiembrie, peste jumătate dintre magazinele PPC Energie din întreaga țară sunt deschise special pentru contractarea ofertelor Bright Friday. Găsești programul de funcționare aici, iar lista magazinelor PPC Energie din întreaga țară o poți consulta aici.

Pe durata campaniei, poți fi contactat direct de consultanții PPC Energie, prin vizite door-to-door sau prin apel telefonic, ca să afli detalii despre oferte și să le contractezi. Dacă vrei să iei legătura direct cu un consultant PPC Energie, poți suna în call center la 021.9977 (tarif normal, apelabil din România și din străinătate), de luni până vineri, între 8:00 și 20:00 (cu excepția sărbătorilor legale).

Găsești detaliile complete ale ofertelor și condițiile de contractare pe pagina campaniei, aici.