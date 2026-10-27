Economie

BCR Pensii a depășit 20 de miliarde de lei în active administrate, după o creștere de 121% în trei ani

BCR Pensii a depășit 20 de miliarde de lei în active administrate, după o creștere de 121% în trei ani
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BCR Pensii a depășit pragul de 20 de miliarde de lei în active nete administrate pentru peste un milion de participanți la fondurile de pensii private Pilonul 2 și Pilonul 3.

BCR Pensii, active cu 121% mai mari

Potrivit companiei, activele celor două fonduri au crescut cu 121% în ultimii trei ani, evoluție susținută de contribuțiile lunare și de rezultatele investițiilor.

Compania a anunțat marți, 27 octombrie 2026, că Fondul de Pensii Administrat Privat BCR și Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS gestionează împreună economiile a peste un milion de participanți care contribuie la pregătirea financiară pentru perioada pensionării.

În aceeași perioadă, peste 121.000 de persoane s-au alăturat fondurilor administrate de companie, iar activele nete s-au dublat, potrivit datelor comunicate de BCR Pensii.

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„Depășirea pragului de 20 de miliarde de lei în active nete în administrare confirmă, înainte de toate, votul de încredere al participanților BCR Pensii. În ultimii trei ani ni s-au alăturat peste 121.000 de oameni, iar activele nete pe care le administrăm s-au dublat”, a declarat Cristian Pascu, CEO BCR Pensii.

Obiectivele companiei

Acesta a precizat că obiectivul companiei este administrarea economiilor cu profesionalism și transparență, astfel încât participanții să poată urmări sumele acumulate și evoluția planului lor de pensie.

pensie

pensie / sursa foto: dreamstime.com

„Vom continua să investim în digitalizare, comunicare transparentă și instrumente care fac pensia privată mai ușor de accesat, de înțeles și de urmărit pe termen lung”, a mai afirmat Cristian Pascu.

BCR Pensii face parte din grupul BCR

BCR Pensii face parte din Grupul BCR și administrează fonduri din Pilonul 2, bazat pe contribuții obligatorii, și Pilonul 3, destinat economisirii facultative.

Compania este, de asemenea, singura societate din România autorizată să ofere pensii ocupaționale prin Pilonul 4, pentru angajații companiilor publice și private.

Pensia privată poate reprezenta o sursă suplimentară de venit la pensionare, alături de pensia publică. Participanții pot verifica informațiile despre economiile acumulate prin platforma online gratuită 24 Pensie sau, dacă sunt și clienți BCR care utilizează serviciul George, direct din aplicație.

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