Șerban Nicolae contestă explicația oferită pentru întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan și susține că motivul invocat, legat de lipsa spațiilor pentru Curtea Constituțională, nu justifică discuția dintre cei doi. Avocatul și fostul senator a comentat subiectul în podcastul „Contrapunct”, moderat de Radu Preda.

Discuția a pornit de la explicațiile transmise public după întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale și fostul premier.

„Mie mi s-a părut că e o insultă, adică modul în care s-a prezentat și argumentele pe care le-a dat după atâta vreme”, a spus Șerban Nicolae.

Radu Preda a precizat că explicațiile au fost transmise în scris.

„Cu atât mai grav, pentru că acolo spune, zice: dom'le, am discutat pentru că avem nevoie de spațiu. Bineînțeles că nu ține. Adică e o insultă adusă inteligenței oricărui om”, a răspuns Nicolae.

Potrivit explicațiilor discutate în podcast, una dintre problemele ridicate de conducerea Curții Constituționale ar fi fost lipsa spațiilor pentru personal. Șerban Nicolae a admis că necesarul suplimentar de spațiu poate fi real.

„Ceea ce probabil că este real. Probabil. Nu e lipsit de sens să crezi că da, într-adevăr, Curtea Constituțională, care are un volum crescut, asta este evident”, a spus acesta.

Radu Preda a amintit că instituția angajase noi magistrați-asistenți, iar problema spațiului fusese invocată în acest context. Fostul senator a susținut însă că rezolvarea unei astfel de situații ar fi trebuit să se facă pe cale administrativă.

Fostul senator a explicat că spațiile folosite de Curtea Constituțională în Palatul Parlamentului sunt administrate de Camera Deputaților.

„Inclusiv partea administrativă, adică scările, curățenia, lifturile, becurile. Curtea Constituțională nu are buget, să zicem, să schimbe lifturile în zona proprie de funcționare sau becurile, sau curățenia. Astea le face Camera Deputaților”, a spus acesta.

În opinia lui Nicolae, problema ar fi trebuit gestionată la nivelul secretarilor generali ai instituțiilor.

„De fapt, nici n-ar fi trebuit să fie treaba președintelui Curții Constituționale. Că s-a discutat, pot să cred. Dar e treaba secretarului general. Asta e misiunea unui secretar general al instituției”, a afirmat acesta. El a continuat: Secretarul general al Curții Constituționale ia legătura cu secretarul general al Senatului, în primul rând cu secretarul general al Camerei Deputaților, și spune: dom'le, uite, noi avem un volum crescut de activitate. A trebuit să angajăm oameni suplimentari, pentru că volumul este foarte mare, nu mai facem față cu personalul pe care-l avem.”

Avocatul a pus sub semnul întrebării necesitatea implicării premierului într-o asemenea problemă.

„Ideea că se duce președintele Curții Constituționale și discută cu primul-ministru. Primul-ministru nu are nicio treabă în clădirea Parlamentului. Eventual vine la audieri. Vine dacă e și parlamentar, ca parlamentar. Altfel nu poate decide nimic în legătură cu spațiul”, a declarat Nicolae.

El a comentat și faptul că, ulterior, Ministerul Dezvoltării ar fi pus la dispoziția CCR două încăperi.

„Doamna Tănăsescu zice: dom'le, am avut nevoie să vorbesc cu primul-ministru pentru că s-a și găsit o soluție, uite, în septembrie. Eu m-am dus în mai, sau când a avut loc întâlnirea. Dar, de fapt, eu am rezolvat-o în septembrie, când Ministerul Dezvoltării ne-a pus la dispoziție cu titlu gratuit folosința a două încăperi, pe care, la rândul lui, Ministerul le are de la Camera Deputaților”, a spus acesta.

În continuarea discuției, fostul senator a mers mai departe și a formulat propria interpretare privind motivul întâlnirii. Afirmația reprezintă opinia sa politică și juridică exprimată în podcast și nu o concluzie stabilită de o instituție.

„De-aia mi se pare că este totuși insultător ce face doamna Tănăsescu și faptul că insistă în condițiile în care toată lumea știe adevărul. S-a dus acolo fix pentru decizia pe care urma să o pronunțe Curtea Constituțională. Și de-aia s-au întâlnit”, a susținut Șerban Nicolae.

El a argumentat că o eventuală întrevedere în Palatul Parlamentului ar fi fost mai puțin vizibilă decât una desfășurată la sediul Guvernului.

„Pentru că o vizită a doamnei Tănăsescu la Guvern ar fi fost mult mai vizibilă. În clădirea Parlamentului se pot întâmpla foarte multe întâlniri de care nimeni să nu afle. E o clădire imensă”, a afirmat acesta.

Radu Preda a concluzionat în dialog că întâlnirea ar fi fost aranjată, iar Șerban Nicolae a răspuns: „Exact, exact”. Acuzațiile privind motivul real al întâlnirii îi aparțin exclusiv lui Șerban Nicolae și sunt redate ca poziții exprimate în cadrul podcastului.