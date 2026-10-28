Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) are un nou președinte. Premierul Luca Niculescu a numit-o miercuri în această funcție pe Vasilica-Valentina Robu, originară din județul Vaslui, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial. Numirea este pentru un mandat de cinci ani, iar funcția are rang de secretar de stat.

Robu nu este o persoană nouă în structurile instituției. Înainte de numire, a ocupat funcția de secretar general al CNPP și a condus Direcția generală asigurări sociale, pensii și alte drepturi prevăzute de legi speciale.

Vasilica-Valentina Robu a ocupat funcții de conducere în cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, inclusiv pe cea de director general al direcției care gestionează asigurările sociale, pensiile și alte drepturi prevăzute de legi speciale.

În februarie 2024, premierul de la acea vreme, Marcel Ciolacu, a emis o decizie prin care Robu urma să exercite temporar funcția de secretar general al CNPP. Măsura a fost prelungită ulterior, inclusiv printr-o decizie din februarie 2025 și una din ianuarie 2026, care prevedea exercitarea temporară a funcției începând cu 24 februarie 2026, pentru șase luni.

În mai 2025, Robu a primit și atribuțiile de președinte al Casei Naționale de Pensii Publice, pe care urma să le exercite până la numirea unui conducător al instituției.

Potrivit informațiilor din surse politice, Vasilica-Valentina Robu ar fi lucrat la elaborarea legislației adoptate de Guvern în domeniul pensiilor în ultimii opt-nouă ani.

Vasilica-Valentina Robu nu ar avea carnet de partid, potrivit informațiilor furnizate de surse politice. Aceleași surse o descriu însă ca fiind apropiată de PSD.

Robu este originară din județul Vaslui, unde a condus și Casa Județeană de Pensii, înainte de a ocupa funcții de conducere la nivel național.

Potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial, Vasilica-Valentina Robu preia funcția de președinte al CNPP și pe cea de președinte al Consiliului de administrație pentru un mandat de cinci ani.

Ea îl înlocuiește pe Nicolae Giugea, fost deputat PNL, care a demisionat pe 20 octombrie, după ce liberalii au decis să intre în opoziție.

Casa Națională de Pensii Publice coordonează sistemul public de pensii și asigurări sociale și gestionează aplicarea legislației în domeniu.