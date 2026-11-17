Statele Unite cer Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), agenție specializată a ONU, să reacționeze după ce Mauritius și Seychelles au retras autorizațiile de survol pentru avionul care urma să îl transporte pe președintele Taiwanului, Lai Ching-te, într-o vizită oficială în Africa, potrivit Reuters.

Demersul american, prezentat în cadrul reuniunii Consiliului OACI din noiembrie 2026, a provocat o reacție fermă din partea Chinei, care acuză Washingtonul că folosește problema Taiwanului în scopuri politice.

Disputa are la bază un incident din aprilie 2026, când mai multe state africane au retras permisiunile necesare pentru traversarea unor regiuni de informare a zborurilor aflate sub responsabilitatea lor.

Taiwanul a acuzat Beijingul că a exercitat presiuni asupra acestor țări pentru a împiedica deplasarea președintelui Lai către Eswatini, unul dintre puținele state care mențin relații diplomatice oficiale cu insula. Cazul ridică întrebări privind libertatea de survol în spațiul aerian internațional și limitele atribuțiilor statelor care gestionează traficul aerian deasupra apelor internaționale.

Într-un document transmis Consiliului OACI pentru sesiunea din noiembrie, Washingtonul contestă decizia Mauritiusului și Seychelles de a retrage autorizațiile acordate pentru zborul charter al companiei taiwaneze China Airlines.

Potrivit documentului consultat de Reuters, aeronava primise inițial permisiunea de a traversa anumite porțiuni din regiunile de informare a zborurilor (FIR) administrate de cele două state. Autorizațiile au fost retrase cu câteva zile înainte de plecare, fără ca autoritățile să invoce motive legate de siguranță sau de operarea zborului.

Statele Unite solicită Consiliului OACI să reafirme un principiu fundamental al dreptului aeronautic internațional: țările care furnizează servicii de control al traficului aerian deasupra apelor internaționale nu dobândesc, prin această responsabilitate, suveranitate asupra spațiului respectiv.

Washingtonul consideră că administrarea acestor regiuni trebuie să servească exclusiv siguranței aviației civile și nu poate fi folosită pentru exercitarea unor presiuni politice.

Documentul american avertizează că acceptarea unor asemenea practici ar putea crea un precedent periculos, încurajând restricții similare și în alte regiuni ale lumii.

China a reacționat prin intermediul Ministerului de Externe, acuzând Statele Unite că prezintă selectiv principiile internaționale privind libertatea de survol și că încearcă să atribuie responsabilitatea unor state suverane.

Într-o declarație transmisă agenției Reuters, diplomația chineză a susținut că documentul american interpretează unilateral regulile privind libertatea de survol deasupra mărilor internaționale și folosește protejarea libertății de navigație drept pretext pentru a critica alte țări.

„Există o singură Chină în lume, iar Taiwanul este o parte inalienabilă a teritoriului Chinei”, a transmis Ministerul chinez de Externe. Beijingul a cerut statelor implicate să înceteze folosirea problemei Taiwanului în scopuri de manipulare politică.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și se opune participării insulei la organizațiile internaționale în calitate de entitate separată. Taiwanul, guvernat democratic, respinge revendicările Beijingului și susține că autoritățile chineze nu au dreptul să îl reprezinte pe plan internațional.

Ministerul de Externe de la Taipei a mulțumit Statelor Unite și celorlalte țări care au manifestat preocupare față de incident. Autoritățile taiwaneze au anunțat că vor continua să colaboreze cu statele partenere pentru a explica instituțiilor internaționale efectele pe care le atribuie acțiunilor Beijingului asupra ordinii aviatice și siguranței zborurilor civile.

Incidentul care a declanșat disputa diplomatică s-a produs în aprilie 2026. Președintele Lai Ching-te urma să efectueze o vizită în Eswatini, unul dintre cele 12 state care aveau relații diplomatice oficiale cu Taiwanul la momentul relatării Reuters.

Potrivit guvernului taiwanez, Mauritius, Seychelles și Madagascar au retras permisiunile necesare pentru ca aeronava prezidențială să traverseze regiunile aeriene aflate în responsabilitatea lor.

Lai a acuzat China că a exercitat presiuni economice asupra acestor state pentru a obține retragerea autorizațiilor. Beijingul a negat acuzațiile.

Vizita nu a mai avut loc conform planului inițial. Președintele taiwanez a ajuns în cele din urmă în Eswatini în luna mai, la bordul aeronavei private a regelui statului african. Deplasarea a fost făcută publică abia după sosirea sa.

Documentul prezentat de Statele Unite la OACI se concentrează asupra deciziilor luate de Mauritius și Seychelles. Madagascar nu este menționat în solicitarea americană, deși apare în acuzațiile formulate anterior de autoritățile taiwaneze.

Un element central al disputei îl reprezintă diferența juridică dintre spațiul aerian național și regiunile de informare a zborurilor, cunoscute sub denumirea de FIR (Flight Information Regions).

Conform Convenției privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago în 1944, fiecare stat are suveranitate completă și exclusivă asupra spațiului aerian de deasupra teritoriului său și a apelor teritoriale.

Regiunile FIR pot însă depăși aceste limite geografice și se pot extinde deasupra apelor internaționale. În aceste zone, statele desemnate furnizează servicii de informare și control al traficului aerian, pentru a asigura desfășurarea în siguranță a zborurilor.

Gestionarea unei asemenea regiuni nu înseamnă automat dobândirea suveranității asupra întregului spațiu aerian respectiv. Această distincție stă la baza argumentului american potrivit căruia Mauritius și Seychelles nu ar fi trebuit să folosească responsabilitățile administrative din regiunile FIR pentru a bloca un zbor din motive politice.

Washingtonul solicită acum Consiliului OACI să analizeze retragerea autorizațiilor, să ceară explicații scrise celor două guverne și să stabilească dacă sunt necesare măsuri pentru respectarea regulilor internaționale din domeniul aviației civile.

Reprezentanții Mauritiusului și Seychelles nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta situația.

Controversa evidențiază tensiunile dintre Washington și Beijing privind statutul internațional al Taiwanului. Disputa nu se limitează la dreptul unui președinte de a efectua o vizită oficială, ci privește și accesul insulei la instituțiile internaționale, relațiile diplomatice și deplasările externe ale reprezentanților săi.

Deocamdată, Statele Unite solicită o examinare a cazului de către OACI, în timp ce China respinge demersul american. Rămâne de văzut dacă organizația va cere explicații oficiale Mauritiusului și Seychelles și dacă va considera necesare măsuri suplimentare.