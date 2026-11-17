Fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, ar putea părăsi Penitenciarul Gherla înainte de executarea integrală a pedepsei de trei ani și șase luni pentru luare de mită. Judecătoria Gherla a admis marți, 17 noiembrie, propunerea de liberare condiționată formulată de comisia penitenciarului. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată, iar instanța a stabilit mai multe obligații pe care aceasta va trebui să le respecte.

Sorina Pintea a obținut o decizie favorabilă la Judecătoria Gherla, după ce magistrații au admis propunerea comisiei din penitenciar privind liberarea condiționată. Fostul ministru al Sănătății ar putea ieși din închisoare înainte de termen, însă punerea în libertate depinde de rămânerea definitivă a hotărârii.

Potrivit hotărârii judecătorești, Sorina Pintea va trebui să respecte mai multe măsuri de supraveghere după punerea în libertate.

Fostul ministru va fi obligat să se prezinte la serviciul de probațiune la datele stabilite și să primească vizitele persoanei desemnate să îi monitorizeze activitatea. De asemenea, va trebui să anunțe în prealabil orice schimbare a locuinței sau deplasare care depășește cinci zile.

Instanța a mai stabilit că aceasta va trebui să comunice eventualele modificări ale locului de muncă și să furnizeze informațiile necesare verificării mijloacelor sale de existență. Totodată, va avea obligația să participe la programe de reintegrare socială.

Sorina Pintea a fost condamnată definitiv la trei ani și șase luni de închisoare cu executare pentru luare de mită, într-un dosar legat de perioada în care conducea Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare.

Fostul ministru a fost trimis în judecată la 30 aprilie 2020, fiind acuzat de luare de mită în formă continuată, în legătură cu două acte materiale. Potrivit procurorilor DNA, în perioada noiembrie 2019 – 28 februarie 2020, Sorina Pintea ar fi solicitat și primit, prin intermediul unei alte persoane, bani de la reprezentanții unei societăți comerciale.

Sumele indicate în dosar au fost de 10.000 de euro, primite la 20 decembrie 2019, și 120.000 de lei, la 28 februarie 2020. Acestea ar fi reprezentat 7% din valoarea unui contract de achiziție publică încheiat în 2019.

Contractul viza proiectarea și execuția unor lucrări de amenajare a blocului operator, inclusiv a sălii de chirurgie cardiovasculară și toracică, precum și a spațiilor adiacente din cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare. Condamnarea a rămas definitivă după soluționarea apelului, iar Sorina Pintea a fost încarcerată pentru executarea pedepsei.