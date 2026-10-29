Procesele prin care zece bănci încearcă să obțină suspendarea amenzilor de 3,73 miliarde de lei aplicate de Consiliul Concurenței pentru presupuse încălcări ale regulilor de concurență în stabilirea ROBOR au început miercuri, 28 octombrie 2026, la Curtea de Apel București. Primul dosar, cel al BRD – Groupe Société Générale, a deschis seria litigiilor, iar joi, 29 octombrie, este programat procesul CEC Bank.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că instanțele urmează să decidă dacă sancțiunile trebuie achitate înainte de soluționarea definitivă a dosarelor sau dacă executarea lor va fi suspendată. Miza este una financiară majoră: amenzile însumează aproximativ 710 milioane de euro, iar verdictul privind suspendarea ar putea influența momentul în care banii ajung la bugetul de stat.

Potrivit lui Bogdan Chirițoiu, pronunțările în dosarele privind suspendarea executării sunt așteptate în următoarele una-două săptămâni. În cazul BRD, primul termen de pronunțare a fost stabilit pentru săptămâna următoare ședinței de judecată.

„Fiecare bancă are un proces separat. Avem zece bănci sancționate, zece procese”, a explicat președintele Consiliului Concurenței pentru Mediafax.

Dacă instanțele resping cererile de suspendare, băncile ar trebui să achite sancțiunile în termenul indicat de autoritate. Chirițoiu a precizat că, în acest scenariu, plata ar trebui făcută într-o lună, până la sfârșitul anului.

În schimb, dacă suspendarea este aprobată, plata ar putea fi amânată până la soluționarea procesului pe fond și a căilor de atac. Potrivit estimării oficialului, această procedură ar putea dura mai mulți ani.

Președintele autorității a precizat că se așteaptă la soluții în același sens, însă nu exclude hotărâri diferite, întrucât dosarele sunt judecate separat, de complete distincte.

Un alt subiect abordat de Bogdan Chirițoiu este transparența ședințelor de judecată. Consiliul Concurenței a solicitat ca procesele să fie publice, iar cererea a fost admisă în cazul BRD.

Potrivit președintelui instituției, cu excepția CEC Bank, celelalte bănci au cerut ca procesele să se desfășoare fără accesul publicului. Chirițoiu a susținut că nu vede motive pentru secretizarea acestor litigii și și-a exprimat speranța că instanțele vor adopta aceeași abordare și în celelalte dosare.

Oficialul a subliniat că, din perspectiva autorității, este important ca presupusul comportament anticoncurențial să înceteze fără să fie necesară așteptarea unei hotărâri definitive asupra fondului cauzei. El a avertizat că prelungirea situației pe durata proceselor ar putea afecta consumatorii și ar putea expune băncile unor sancțiuni suplimentare.

Investigația Consiliului Concurenței a început la sfârșitul anului 2022 și a vizat posibile practici de coordonare între băncile participante la stabilirea ratelor de referință ROBOR și ROBID.

Autoritatea a analizat schimburile de informații și activitatea instituțiilor de credit în cadrul procedurii de fixing, precum și operațiunile interbancare desfășurate în cele 15 minute de după stabilirea ratelor de referință.

În urma investigației, Consiliul Concurenței a anunțat sancțiuni totale de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro. Autoritatea consideră că schimburile de informații dintre bănci au afectat mecanismul de stabilire a ROBOR și au încălcat normele naționale și europene privind concurența.

ROBOR este un indicator important pentru costul creditării în lei. Valoarea sa influențează dobânzile unor împrumuturi acordate companiilor și persoanelor fizice, inclusiv creditele cu dobândă variabilă acordate înainte de introducerea IRCC, în condițiile prevăzute de contracte.

Băncile vizate contestă concluziile autorității și au anunțat că vor utiliza căile legale disponibile pentru a ataca sancțiunile. Prin urmare, acuzațiile și legalitatea deciziei urmează să fie analizate de instanțe.