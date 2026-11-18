Transportatorii rutieri din România ar putea avea la dispoziție, începând cu 15 ianuarie 2027, o nouă modalitate de plată a taxelor de drum: dispozitivele de bord interoperabile OBU.

Acestea vor permite achitarea tarifului TollRo în funcție de distanța parcursă, fără ca șoferii să fie nevoiți să gestioneze manual fiecare călătorie prin aplicația de pe telefonul mobil.

Potrivit Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), peste jumătate dintre camioanele din țară sunt deja echipate cu astfel de dispozitive, utilizate pentru plata taxelor rutiere în alte state europene. Organizația consideră că integrarea lor în sistemul românesc ar putea simplifica procedurile și ar reduce dificultățile administrative întâmpinate de firmele de transport.

Introducerea soluțiilor OBU este programată pentru 15 ianuarie 2027, prin intermediul furnizorilor de servicii europene de taxare rutieră.

CNAIR a publicat documentația necesară conectării acestora la sistemul național, însă furnizorii trebuie să parcurgă procedurile de autorizare, testare și funcționare în regim pilot.

Prin urmare, data reprezintă calendarul prevăzut pentru începerea colectării prin aceste servicii, nu garanția că toate dispozitivele vor fi disponibile simultan.

Până atunci, transportatorii trebuie să utilizeze aplicația TollRo sau tichetul de rută pentru achitarea taxei. Sistemul se aplică din 1 octombrie 2026 vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, iar tariful este calculat în funcție de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului.

UNTRR a semnalat mai multe probleme generate de actuala procedură. Una dintre acestea privește facturarea: pentru fiecare sesiune de taxare se emite o factură separată, ceea ce poate însemna sute sau chiar mii de documente pentru operatorii care gestionează flote mari.

Transportatorii reclamă și imposibilitatea corectării sau anulării tichetelor de rută completate greșit, precum și situații în care aplicația propune trasee care includ drumuri cu restricții de circulație.

Organizația mai atrage atenția că șoferii care efectuează transporturi supuse monitorizării prin RO e-Transport trebuie să gestioneze simultan două aplicații pe telefon. Această situație poate crea dificultăți în timpul deplasării și riscuri suplimentare pentru conducătorii auto.

UNTRR solicită simplificarea procedurilor, centralizarea facturilor și protejarea transportatorilor împotriva sancțiunilor provocate de defecțiuni tehnice care nu le sunt imputabile. Reprezentanții organizației afirmă că mențin dialogul cu CNAIR și autoritățile pentru remedierea problemelor.