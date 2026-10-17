Dosarul ROBOR. Cât ar putea dura până când românii vor primi despăgubirile

Procesele privind despăgubirile solicitate de clienții băncilor în dosarul ROBOR ar putea fi afectate de suspendarea unei decizii a Consiliului Concurenței, avertizează avocatul Gheorghe Piperea. CEC Bank a contestat sancțiunea primită și a cerut suspendarea efectelor hotărârii, iar instanța urmează să analizeze solicitarea pe 29 octombrie 2026.

Gheorghe Piperea a anunțat că va interveni în procesul deschis de CEC Bank împotriva deciziei Consiliului Concurenței, pentru a susține poziția autorității care a sancționat zece instituții bancare în dosarul privind stabilirea indicelui ROBOR.

Amenzile aplicate de Consiliul Concurenței însumează aproximativ 3,7 miliarde de lei. CEC Bank a formulat o acțiune prin care solicită anularea hotărârii și, separat, suspendarea efectelor acesteia.

Avocatul consideră că admiterea cererii de suspendare ar putea prelungi cu patru până la șase ani soluționarea procesului pe fond. Acesta a invocat un litigiu anterior dintre Raiffeisen Bank și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în care soluționarea definitivă a durat mai mulți ani.

Într-o postare publicată pe Facebook, avocatul a explicat ce consecințe ar putea avea pentru clienții băncilor admiterea cererii formulate de CEC Bank.

„Urgent și de maximă importanță pentru toți cei care au fost păgubiți prin practica ilegală a băncilor de a manipula Robor și au intenția de a cere despăgubiri de la bănci: Motivarea deciziei Consiliului Concurenței de sancționare a băncilor cu amenda de 3,7 miliarde de lei pentru manipularea Robor a fost comunicată de vreo 10 zile băncilor. Deja una dintre băncile vinovate, mai precis, CEC Bank, a formulat acțiune în anulare contra deciziei. Mai mult chiar, s-a formulat cerere de suspendare a deciziei, cu termen la 29 octombrie 2026.

Este foarte, foarte important să se rețină asta: Există riscul admiterii pe repede înainte a cererii de suspendare a efectelor deciziei. Dacă se admite pentru CEC Banc, se va admite și pentru celelalte bănci delincvente. Admiterea cererii de suspendare nu înseamnă automat anularea deciziei, dar judecata pe fond s-ar putea amâna pe 4-6 ani ca urmare a acestei suspendări. Așa s-a întâmplat în speța #RaiffeisenLeaks, unde după suspendarea deciziei ANPC de sancționare pentru practici înșelătoare ale băncii contra clienților săi s-a blocat soluția definitivă timp de 4 ani.

Am reușit să obțin respingerea acțiunii după un lung și obositor proces, în cursul căruia nu numai că nimeni nu credea că banca va pierde, dar dintre cei peste 9000 de inși care au beneficiat de restituirea a peste 23 de milioane de euro marea majoritate nici măcar nu știu de ce și din meritul și efortul cui s-au obținut acei bani.

Așa că, pentru a reduce riscul unei astfel de suspendări, voi formula cereri de intervenție în apărarea poziției Consiliului Concurenței, așa cum a făcut și în cazul Raiffeisen vs. ANPC. Toată lumea ar trebui să facă asta, de altfel, chit că eu mă aștept la blazare și dezinteres din partea consumatorilor. În fine, reamintesc că vorbim de sute de mii de consumatori afectați și de miliarde de lei despăgubiri, precum și de societăți, stat, UAT – uri și alte (zeci de) miliarde de lei despăgubiri de obținut de la bănci”, a scris George Piperea.

Investigația Consiliului Concurenței privind modul în care băncile au stabilit cotațiile ROBOR s-a încheiat cu amenzi totale de aproximativ 3,7 miliarde de lei, aplicate celor zece instituții de credit implicate.

Autoritatea a transmis băncilor deciziile motivate, care cuprind atât sancțiunile financiare, cât și măsuri referitoare la modificarea procedurilor de stabilire a cotațiilor.

Instituțiile participante la calcularea ROBOR au la dispoziție 60 de zile pentru a propune schimbări ale actualului mecanism.

Potrivit profit.ro, în sectorul bancar există neclarități privind modificările solicitate de Consiliul Concurenței. Băncile trebuie să identifice soluții care să respecte și reglementările Băncii Naționale a României, în baza cărora funcționează sistemul actual.

Unul dintre aspectele analizate în investigație a fost comportamentul băncilor în cele 15 minute care preced ora 11:00, când sunt stabilite valorile de referință ROBID și ROBOR.

Regulile Băncii Naționale a României prevăd că instituțiile de credit trebuie să afișeze permanent cotațiile de pe piața monetară interbancară, respectiv dobânzile la care acceptă să atragă sau să plaseze depozite pentru diferite scadențe.

Aceste informații sunt publicate pe paginile dedicate băncilor în sistemul Refinitiv, cunoscut anterior drept Reuters. Obligația de afișare se aplică inclusiv în intervalul de 15 minute anterior calculării indicilor de referință.