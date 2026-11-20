Românii care au avut sau au în prezent credite cu dobânzi calculate în funcție de ROBOR au la dispoziție un formular prin care pot semnala că au plătit rate nejustificat de mari. Inițiativa aparține Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), care pregătește demersuri juridice pentru recuperarea eventualelor prejudicii, după ce zece bănci au fost amendate cu 3,73 miliarde de lei pentru practici anticoncurențiale în stabilirea indicelui ROBOR.

În ultimii ani, creșterea ratelor bancare a devenit o problemă pentru numeroase familii din România. Oameni care și-au cumpărat o locuință prin credit au ajuns să plătească lunar sute de lei în plus, să renunțe la vacanțe, să reducă bugetul pentru cumpărături sau să amâne alte cheltuieli pentru a-și putea achita ratele la timp.

Acum, acești oameni au dreptul să afle dacă o parte din banii pe care i-au plătit băncilor le-a fost cerută în mod nejustificat și dacă îi pot recupera.

În iunie 2026, Consiliul Concurenței a amendat zece bănci cu 3,73 miliarde de lei, după ce a constatat că acestea au făcut schimb de informații confidențiale în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR, de care depind dobânzile multor credite contractate de români.

Toți cei care consideră că au plătit rate nejustificat de mari în perioada 2018–2026 sunt invitați de FACIAS să completeze formularul disponibil pe site-ul fundației.

Apelul se adresează atât românilor care au în prezent credite cu dobânzi calculate în funcție de ROBOR, cât și celor care și-au achitat între timp împrumuturile. Pentru completarea formularului, cetățenii trebuie să furnizeze câteva date personale și de contact, să menționeze banca de la care au luat împrumutul și tipul de credit contractat.

Informațiile transmise de români vor ajuta FACIAS să documenteze cazurile semnalate și să identifice soluțiile legale prin care persoanele afectate își pot recupera eventualele sume plătite în plus. Formularul FACIAS poate fi completat AICI.

Deși amenzile aplicate celor zece bănci sunt cele mai mari din istoria Consiliului Concurenței, banii încasați în urma acestor sancțiuni ajung la bugetul statului. Românii care ar fi plătit rate mai mari din cauza practicilor băncilor nu primesc automat nicio despăgubire. Între timp, Consiliul Concurenței a câștigat trei dintre procesele prin care băncile au încercat să suspende sancțiunile.

Pe 16 noiembrie, președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a confirmat că persoanele care se consideră prejudiciate pot cere despăgubiri în instanță. Procesele privind legalitatea amenzilor nu au fost însă soluționate pe fond.

FACIAS consideră că, dincolo de sancționarea băncilor, trebuie stabilit și cât i-au costat aceste practici pe românii cu credite. Pentru un român care a contractat un credit ipotecar pe 20 sau 30 de ani, chiar și o mică diferență de dobândă poate avea consecințe importante asupra bugetului personal. O sută de lei plătită în plus în fiecare lună înseamnă 1.200 de lei într-un an și 6.000 de lei în cinci ani. Este doar un exemplu, însă arată cât de mult pot conta diferențele de dobândă pe termen lung.

Într-o perioadă în care românii resimt scumpirile alimentelor, ale facturilor și ale serviciilor, recuperarea unor asemenea sume poate face o diferență importantă pentru bugetul unei familii.

Tocmai de aceea, FACIAS continuă demersurile pentru obținerea informațiilor care să arate în ce măsură practicile sancționate au influențat dobânzile plătite de cetățeni, dar și pentru asigurarea transparenței proceselor deschise de bănci împotriva Consiliului Concurenței. Completarea formularului reprezintă un prim pas prin care românii își pot semnala situația și se pot alătura demersurilor FACIAS.