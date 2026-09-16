Bani în plus la pensie până la sfârșitul anului. Ce pensionari sunt pe lista beneficiarilor

Bani în plus la pensie până la sfârșitul anului. O parte dintre pensionarii din România vor primi până la sfârșitul anului o nouă plată suplimentară, acordată în baza măsurilor de sprijin adoptate pentru 2026. Ajutorul este destinat persoanelor ale căror venituri lunare cumulate se încadrează în plafonul stabilit de Guvern și va fi acordat automat, prin casele de pensii, în luna decembrie.

Pensionarii cu venituri reduse vor beneficia la finalul acestui an de cea de-a doua tranșă a ajutorului financiar stabilit pentru 2026.

Măsura este prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 23/2026 și se aplică atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor din sistemul pensiilor militare de stat, dacă veniturile lor lunare cumulate nu depășesc plafonul prevăzut de actul normativ. Sprijinul a fost împărțit în două tranșe pe parcursul anului. Prima a fost programată în luna mai, iar cea de-a doua va fi achitată în decembrie.

Ajutorul este destinat pensionarilor ale căror venituri lunare cumulate se încadrează în limitele stabilite prin ordonanță.

În calcul sunt luate veniturile din pensiile acordate în sistemul public, cele din sistemul pensiilor militare de stat și, după caz, indemnizația socială pentru pensionari.

Valoarea sprijinului diferă în funcție de nivelul veniturilor beneficiarului. Cu cât venitul lunar este mai redus, cu atât ajutorul acordat este mai mare.

Pentru plata din decembrie vor fi analizate veniturile cuvenite pensionarului în luna noiembrie 2026.

Beneficiarii nu trebuie să meargă la casele teritoriale de pensii pentru a solicita plata.

Actul normativ stabilește că ajutorul este acordat din oficiu de casele teritoriale de pensii și de casele sectoriale de pensii.

Astfel, persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege vor primi automat suma care li se cuvine, fără depunerea unei cereri suplimentare.

Plata este suportată de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor care gestionează sistemele de pensii vizate.

Pentru stabilirea beneficiarilor, autoritățile verifică veniturile lunare cumulate la pensie ale fiecărei persoane. Sunt incluse pensiile acordate prin sistemul public, pensiile militare de stat și indemnizația socială pentru pensionari, în funcție de situația fiecărui beneficiar.

În cazul celei de-a doua tranșe, reperul îl reprezintă drepturile aferente lunii noiembrie. Persoanele ale căror venituri se află peste plafonul prevăzut de actul normativ nu beneficiază de acest sprijin.

Măsura adoptată pentru 2026 a împărțit sprijinul financiar în două plăți. Prima tranșă a fost stabilită pentru luna mai, în timp ce cea de-a doua va ajunge la beneficiari în luna decembrie.

Prin urmare, pensionarii eligibili nu trebuie să solicite recalcularea pensiei și nici să depună documente pentru această plată, întrucât ajutorul este separat de cuantumul obișnuit al pensiei și este acordat automat celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.