Mai mulți bani la pensie pentru români. Ce lege s-a votat

Românii vor avea la dispoziție un nou instrument prin care își pot construi economii pentru perioada de după ce ies la pensie. Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, legea privind Conturile de Economii și Investiții (CEI), cu 262 de voturi pentru și o abținere.

Proiectul introduce un sistem de economisire și investiții pe termen lung, inspirat de modele utilizate în Statele Unite și în alte țări.

Prin noul mecanism, persoanele fizice își vor putea deschide un cont CEI la o bancă sau la o societate de servicii de investiții financiare. Banii depuși în cont vor putea fi investiți în instrumente precum acțiuni, obligațiuni sau fonduri, iar câștigurile obținute vor beneficia de un regim fiscal special.

Inițiatorii susțin că sistemul este gândit pentru economisire pe termen lung și că nu modifică pensia publică sau celelalte forme de pensie existente. Conturile CEI vor fi voluntare și vor reprezenta o variantă suplimentară pentru persoanele care doresc să își construiască un capital propriu.

Proiectul prevede două variante de CEI. Prima, CEI-S, presupune alimentarea contului cu bani proveniți din venitul net, adică după plata taxelor. La retragerea banilor la momentul pensionării, sumele nu vor mai fi impozitate.

A doua variantă, CEI-D, permite alimentarea contului din venitul brut, urmând ca impozitarea să se facă la momentul retragerii fondurilor.

Astfel, potrivit inițiatorilor, banii vor fi impozitați o singură dată, iar câștigurile acumulate în interiorul contului nu vor fi taxate anual. Sistemul este comparat cu modele precum 401(k) din Statele Unite și contul suedez ISK.

Sebastian Burduja, unul dintre inițiatorii proiectului, dă exemplul unei persoane care economisește 300 de lei pe lună timp de 35 de ani, până la pensionare. Într-un scenariu în care investițiile ar obține în medie un randament real de 7% pe an, suma acumulată ar putea depăși 500.000 de lei în banii de astăzi.

Burduja subliniază însă că investițiile pot avea și perioade cu pierderi, motiv pentru care mecanismul este conceput pentru economisire pe termen lung.

Inițiatorii mai susțin că banii investiți prin aceste conturi ar putea ajunge și în companii listate la Bursa de Valori București, oferindu-le acestora acces la capital pentru dezvoltare.

Proiectul a fost inițiat de parlamentari PNL și USR și a beneficiat de susținere transpartinică. Printre inițiatori se numără Sebastian Burduja, Maria Gabriela Horga, Cristina Prună și Claudiu Năsui. Legea urmează să intre în etapa de promulgare.