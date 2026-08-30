Pensionarii din România nu vor primi o a 13-a pensie în 2026, potrivit Ministerului Muncii. Deși ideea unei plăți suplimentare revine periodic în spațiul public, autoritățile nu au anunțat introducerea unui astfel de beneficiu și nici nu există, în prezent, un calendar oficial pentru acordarea lui.

Ministerul Muncii a transmis că nu este prevăzută o a 13-a pensie generalizată, acordată tuturor pensionarilor, în cadrul actualului sistem public de pensii. O asemenea măsură ar necesita adoptarea unei legislații distincte, iar până acum Guvernul nu a anunțat un proiect concret în acest sens.

Poziția autorităților este legată de modul în care este construit sistemul public de pensii, bazat pe principiul contributivității. În acest context, introducerea unei plăți suplimentare permanente pentru toți pensionarii ar reprezenta o schimbare importantă a mecanismului actual.

La deciziile privind eventuale majorări sau beneficii suplimentare se adaugă și obligațiile asumate de România prin PNRR, precum și necesitatea menținerii sustenabilității financiare a sistemului de pensii pe termen lung.

Astfel, chiar dacă ideea unei a 13-a pensii nu este exclusă definitiv pentru viitor, în acest moment nu există o măsură adoptată și nici o dată la care un asemenea beneficiu să înceapă să fie plătit.

În schimbul unei pensii suplimentare acordate tuturor, autoritățile au optat pentru forme de sprijin destinate pensionarilor cu venituri reduse.

Ajutoarele sunt acordate în funcție de nivelul pensiei și sunt concepute pentru persoanele considerate vulnerabile. În cadrul măsurilor anunțate, sprijinul poate ajunge la 1.000, 800 sau 600 de lei, în funcție de venitul beneficiarului.

Banii sunt acordați în două tranșe, pensionarii cu pensii de până la 3.000 de lei fiind principalii beneficiari ai schemei de sprijin.

Aceste sume nu reprezintă însă o a 13-a pensie. Diferența este importantă: o a 13-a pensie ar presupune o plată suplimentară, acordată în mod regulat și în baza unei prevederi legale aplicabile sistemului de pensii, în timp ce ajutoarele actuale sunt măsuri temporare, acordate în funcție de venit.

În acest moment, răspunsul este nu pentru anul 2026. Guvernul nu a anunțat introducerea unei a 13-a pensii, iar pensionarii nu trebuie să se aștepte la o plată suplimentară universală în acest an.

O eventuală introducere a acestui beneficiu ar presupune o decizie politică și o modificare legislativă, precum și identificarea unei surse de finanțare sustenabile.

Până la apariția unei astfel de decizii, sprijinul financiar pentru pensionarii cu venituri mici rămâne principala formă de ajutor suplimentar acordată de stat, fără ca aceste plăți să poată fi considerate o a 13-a pensie.