Românii care au lucrat în mai multe țări ar putea primi pensii provizorii înainte ca instituțiile din străinătate să transmită toate documentele necesare stabilirii drepturilor de pensionare.

O inițiativă legislativă depusă la Senat propune introducerea pensiei provizorii pentru persoanele ale căror drepturi pot fi stabilite pe baza actelor deja disponibile.

Proiectul urmărește modificarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, astfel încât beneficiarii să nu mai fie nevoiți să aștepte finalizarea tuturor procedurilor administrative internaționale pentru a încasa banii.

Inițiativa a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES), care a formulat însă și două observații.

Potrivit propunerii, casele teritoriale de pensii ar putea începe plata provizorie dacă documentele depuse de solicitant permit stabilirea dreptului la pensie.

Ulterior, după primirea informațiilor lipsă de la instituțiile din celelalte state, autoritățile române ar urma să recalculeze drepturile și să emită decizia definitivă.

Măsura ar putea reduce perioadele de așteptare pentru persoanele care au muncit în străinătate și au contribuit la sistemele de asigurări sociale din mai multe țări.

În astfel de situații, stabilirea pensiei poate depinde de schimbul de documente și de confirmările transmise între instituțiile competente.

În prezent, potrivit informațiilor prezentate în legătură cu inițiativa, casele de pensii trebuie să emită decizia de pensionare în cel mult 45 de zile de la primirea tuturor documentelor solicitate instituțiilor din străinătate.

Propunerea urmărește ca plata să poată începe înainte de încheierea acestui proces, atunci când actele existente permit confirmarea dreptului.

Inițiativa legislativă se află în consultare publică la Senat până la 6 noiembrie 2026. Avizul favorabil al CES reprezintă o etapă în procesul legislativ, nu adoptarea definitivă a măsurii.

Prin urmare, pensia provizorie nu este încă un drept aplicabil în baza acestei propuneri. Introducerea sa va depinde de continuarea și finalizarea procedurii parlamentare.