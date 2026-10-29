Cine ar putea conduce Serbia după victoria studenților

După ce mișcarea de protest condusă de studenți, fără un lider unic, a obținut o victorie istorică la alegerile anticipate din Serbia, atenția se îndreaptă către formarea noului guvern.

Țara așteaptă să afle cine va deveni prim-ministru și cine va ocupa funcțiile ministeriale importante.

Reuters prezintă patru dintre cele mai cunoscute nume de pe lista electorală a studenților: economistul Dejan Šoškić, cardiologul Ilija Srdanović, fostul baschetbalist Dejan Bodiroga și profesorul de chimie Radomir Saičić.

Economist și profesor la Facultatea de Economie a Universității din Belgrad, Dejan Šoškić a condus banca centrală a Serbiei între 2010 și 2012.

El a demisionat după modificarea unor prevederi legislative despre care a susținut că amenințau independența instituției. De atunci, a criticat în mod repetat guvernarea lui Aleksandar Vučić și slăbiciunile instituționale ale țării.

În tinerețe, Šoškić era pasionat de motociclism, iar în prezent este cunoscut pentru stilul său calm și pentru discursul reformist.

În 2021, el avertiza că fenomenul corupției sistemice din Serbia era mai răspândit decât în statele vecine și descuraja investițiile interne și străine. Vučić și Partidul Progresist Sârb au respins în repetate rânduri acuzațiile de corupție.

Šoškić consideră că administrarea prudentă a finanțelor publice poate crea condițiile pentru creșterea sustenabilă a salariilor și pensiilor.

Presa apropiată guvernului l-a criticat pentru evoluția dinarului în timpul mandatului său la banca centrală, însă economistul a apărat deprecierea monedei, explicând că aceasta reflecta schimbările necesare ale politicii monetare.

În campania electorală, el a propus slăbirea controlată a dinarului față de euro pentru a face exporturile sârbești mai competitive. O alternativă ar fi păstrarea unui curs de schimb mai puternic, concomitent cu reducerea costurilor de producție, inclusiv prin diminuarea salariilor.

Ilija Srdanović, medic cardiolog și profesor la Facultatea de Medicină a Universității din Novi Sad, a devenit principalul candidat al mișcării studențești după definitivarea listei electorale, în septembrie.

El s-a remarcat în timpul protestelor anticorupție, participând frecvent la manifestații și susținând discursuri în fața mulțimilor.

Srdanović a luat parte și la un tur pe bicicletă organizat de mișcare, intitulat „Păzitorii Constituției”, care a traversat provincia Vojvodina. În campanie, a promis un sistem de sănătate descentralizat, orientat către cetățeni și bazat pe egalitatea pacienților.

Într-un interviu acordat agenției FoNet, medicul a declarat că obiectivul său este construirea unei Serbii mai bune. El a refuzat invitația lui Vučić de a participa la o dezbatere televizată.

După alegeri, președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat că a avut o convorbire telefonică bună cu Srdanović și a subliniat importanța formării rapide a unui nou guvern.

În privința politicii externe, Srdanović susține că Kosovo rămâne parte a Serbiei. El a afirmat, de asemenea, că integrarea europeană nu reprezintă prioritatea imediată a viitoarei administrații, care ar trebui să se concentreze mai întâi pe combaterea corupției și pe reformele interne.

Dejan Bodiroga, fost căpitan al echipei naționale de baschet a Iugoslaviei și actual președinte al Euroligii, este una dintre cele mai recognoscibile figuri publice ale mișcării studențești.

El a descris scrutinul drept o luptă pentru recuperarea unei țări care, în opinia sa, fusese deturnată. În timpul campaniei, a participat la mitinguri și la evenimente organizate în localități rurale, unde susținătorii l-au întâmpinat cu un slogan devenit celebru în anii 1990: „Avem un Dumnezeu, iar numele lui este Bodiroga”.

Cariera sa sportivă l-a transformat într-un simbol național. Bodiroga a câștigat două titluri mondiale consecutive cu Iugoslavia, în 1998 și 2002, și a contribuit la obținerea medaliei olimpice de argint la Atlanta, în 1996.

După retragerea din activitatea de jucător, în 2007, a continuat să activeze în conducerea sportului, devenind președintele Euroligii în 2022.

Radomir Saičić, profesor de chimie organică și membru al Academiei Sârbe de Științe și Arte, a devenit una dintre figurile centrale ale victoriei electorale a studenților. După ce Vučić și-a recunoscut înfrângerea, Saičić a urcat pe podiumul mișcării și a descris rezultatul drept o victorie a cetățenilor.

Specialist în chimie medicinală, el cercetează metode de sinteză a tratamentelor chimioterapeutice și a terapiilor antivirale. Printre proiectele sale se numără și o colaborare cu Institutul Pasteur privind COVID-19.

Saičić s-a alăturat protestelor anticorupție declanșate după prăbușirea acoperișului unei gări din Novi Sad, în 2024. Ulterior, a fost criticat de tabloidele proguvernamentale după ce a semnat, alături de alți 24 de academicieni, o petiție prin care se cerea demisia lui Vučić.

În mai 2026, a părăsit o expoziție organizată de galeria Academiei pentru a protesta față de prezența ministrului culturii, Nikola Selaković.

În timpul campaniei, Saičić a declarat că Serbia este „ocupată din interior” și că este dispus să-și pună chiar și viața în slujba mișcării studențești. În ceea ce privește politica externă, el consideră Kosovo un teritoriu ocupat temporar și susține menținerea legăturilor energetice cu Rusia.

Analiștii politici și presa locală îl văd drept un posibil candidat la viitoarele alegeri prezidențiale, care ar urma să fie organizate după demisia lui Vučić din funcția de președinte.