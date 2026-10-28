Majorarea TVA și efectul de bumerang. Șerban Nicolae invocă experiența din 2010

Majorarea TVA nu înseamnă automat venituri mai mari la buget, susține Șerban Nicolae. Avocatul și fostul senator a explicat, în podcastul „Contrapunct”, moderat de Radu Preda, că o creștere a taxei poate pune presiune pe companii și poate încuraja inclusiv amânarea plăților sau evaziunea fiscală.

Discuția a pornit de la măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan și de la menținerea cotei majorate de TVA.

„Sunt lucruri care sunt atât de grave încât nu știu dacă sunt reversibile. Altele sunt reversibile cu niște costuri foarte mari. L-am auzit, de exemplu, pe Bolojan spunând foarte răspicat: Dom'le, ați văzut undeva în programul de guvernare o reducere a TVA?. Cu alte cuvinte, dom'le, și alt guvern, dacă vine, păstrează cota pe care eu am majorat-o la 21%”, a spus Șerban Nicolae.

Fostul senator a spus că TVA-ul este o taxă atractivă pentru guverne deoarece efectele asupra încasărilor pot apărea rapid.

„TVA-ul e și foarte tentant pentru orice guvernant, pentru că îl primești imediat, de a doua zi, de fapt luna următoare”, a declarat acesta.

Radu Preda a remarcat că TVA reprezintă o sursă importantă și rapidă de venit pentru buget. Șerban Nicolae a răspuns însă că mecanismul nu este atât de simplu.

„În realitate, experiența anului 2010 ne arată că nu e chiar așa. Din contră, se întâmplă să se încurajeze evaziunea fiscală, se întâmplă să se găsească soluții pentru amânare la plata TVA-ului”, a afirmat fostul senator.

Potrivit lui Nicolae, schimbările rapide ale taxelor afectează direct planurile financiare ale companiilor.

„Comercianții se văd într-o situație total anormală și nefirescă într-o societate. Orice om de afaceri, cu minimă afacere, nu neapărat ceva, își face niște previziuni de venituri și cheltuieli”, a spus acesta.

Problemele apar atunci când regulile fiscale sunt schimbate într-un interval foarte scurt.

„Și dacă cineva spune: vezi că de mâine, de luna viitoare, de la 1, de lunea viitoare trebuie să recalculezi niște taxe, pentru că eu trebuie să colectez în plus, îți dă peste cap orice fel de plan. Oricât de mic ai fi și oricât de mică ar fi afacerea”, a afirmat Șerban Nicolae.

În cadrul discuției, Radu Preda a ridicat și problema deficitului de colectare a TVA din România, despre care a spus că este mult peste media Uniunii Europene. Șerban Nicolae a criticat ideea potrivit căreia majorarea cotei ar rezolva automat problema încasărilor.

„Orice om ar zice: păi te uiți dacă așa cresc veniturile. Faci și zici, bă, TVA-ul la 50% și gata, și iată, o să cadă banii peste bugetul statului și o să aibă statul bani de pensii, salarii, sistemul bugetar, investiții și așa mai departe. Bineînțeles că nu e așa”, a spus acesta.

Potrivit lui Șerban Nicolae, efectul poate fi invers dacă nivelul taxării și capacitatea de colectare nu sunt analizate împreună.

„Bineînțeles că omori economia”, a afirmat fostul senator.

În analiza lui Șerban Nicolae, discuția privind TVA nu ar trebui redusă la nivelul cotei, ci trebuie să includă și efectele asupra mediului de afaceri, gradului de conformare și capacității statului de a colecta taxele.