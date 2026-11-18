Actrița americană Anne Hathaway, în vârstă de 43 de ani, a născut al treilea copil, pe care îl are împreună cu soțul său, Adam Shulman. Informația a fost confirmată de surse apropiate cuplului pentru revista People, după ce publicația TMZ a relatat că actrița a fost văzută recent alături de nou-născut.

Noul membru al familiei li se alătură celor doi băieți ai cuplului, Jonathan, în vârstă de 10 ani, și Jack, în vârstă de șase ani. Hathaway și Shulman s-au căsătorit în 2012.

Vedeta din „The Devil Wears Prada 2” a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară pe 19 iunie, printr-o postare publicată pe contul său de Instagram. În videoclip, actrița apare îmbrăcată într-o rochie albă, largă, și intră în cadru cu brațele așezate în fața abdomenului. Pe fundal se aude melodia „Baby I’m Yours”, interpretată de Barbara Lewis.

La scurt timp, Anne Hathaway își îndepărtează brațele, dezvăluind sarcina, își mângâie abdomenul și zâmbește, apoi iese din cadru. „x Baby, I’m yours x”, a scris actrița în descrierea imaginilor.

În momentul anunțului, reprezentantul actriței nu a răspuns imediat solicitării de comentarii trimise de revista PEOPLE.

În octombrie, actrița a fost invitată la emisiunea „CBS Mornings”, unde a discutat despre filmul „Verity”, dar și despre apropierea momentului în care familia urma să se mărească.

Hathaway a spus că ea și soțul său erau foarte fericiți și entuziasmați, însă încercau să se bucure cât mai mult de perioada în care familia era încă formată din patru membri.

„Suntem încântați, suntem în culmea fericirii, dar ceea ce ne preocupă cu adevărat acum este să ne bucurăm de faptul că suntem încă o familie de patru persoane”, a declarat actrița.

„Pentru noi, totul se va schimba, dar pentru copiii noștri se va schimba cu adevărat. Și suntem pe cale să trecem împreună prin acest prag frumos”, a spus Hathaway.

Actrița a adăugat că își dorea să păstreze cât mai mult timp amintirea acestei perioade, în care familia avea o rutină deja formată, iar copiii erau mai mari.

„Încerc să mă bucur cât mai mult de ceea ce înseamnă să fim această familie, pentru că ai mei copii sunt mai mari acum. Au 10 ani și aproape 7 ani, așa că am fost această unitate o perioadă. Și, dacă totul merge bine cu cel mic, lucrurile se vor schimba”, a mai declarat ea.

Anne Hathaway nu a făcut publică sarcina în timpul turneului internațional de promovare a filmului „The Devil Wears Prada 2”, continuarea producției care a consacrat-o în rolul lui Andy Sachs.

Potrivit unei surse citate anterior de PEOPLE, actrița a preferat să amâne anunțul pentru ca atenția publicului să rămână asupra filmului. Aceeași sursă a declarat că Hathaway și-a dorit să dezvăluie vestea în momentul ales de ea, în propriile condiții.

După anunțul de pe Instagram, actrița a fost invitată și în emisiunea „Late Night with Seth Meyers”, unde a povestit despre sarcină și despre reacția sa la aflarea veștii.

„Oh, Doamne, este minunat. Este minunat”, i-a spus ea prezentatorului Seth Meyers.

Actrița a glumit și pe seama faptului că ea și soțul său nu se așteptau ca lucrurile să se întâmple atât de repede.

„Adică, știam ce facem, dar am fost atât de surprinși că a funcționat”, a povestit Hathaway.

„Am fost atât de surprinși că s-a întâmplat așa, încât îl numim pe acesta copilul venit în ultimul moment”, a adăugat ea râzând.

Anne Hathaway și Adam Shulman sunt căsătoriți din 2012 și au devenit părinți pentru prima dată în 2016, când s-a născut Jonathan. Al doilea fiu al cuplului, Jack, a venit pe lume în 2019. Nașterea celui de-al treilea copil marchează o nouă etapă pentru familie, după ce actrița a vorbit în ultimele luni despre emoția și schimbările pe care le presupune venirea unui nou membru.