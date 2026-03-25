Anne Hathaway poartă haine similare cu ale lui Meryl Streep din „The Devil Wears Prada”. Reclamă pentru continuarea filmului?

Actrița Anne Hathaway a fost prezentă la un eveniment organizat de Bulgari, unde a impresionat printr-o apariție vestimentară care a atras rapid atenția publicului și a presei internaționale, potrivit Page Six.

Ținuta aleasă de aceasta a fost comparată cu stilul personajului Miranda Priestly, interpretat de Meryl Streep, din viitoarea continuare a filmului „The Devil Wears Prada”.

Apariția vine într-un context în care filmările pentru sequel-ul producției sunt deja în desfășurare, iar imaginile de pe platou au început să circule în spațiul public.

Anne Hathaway a purtat o rochie voluminoasă din mătase moiré, semnată Valentino Haute Couture, într-o nuanță intensă de roșu. Ținuta a fost remarcată pentru designul său, care includea un decolteu adânc și o capă fluidă ce se prelungea elegant pe spate.

Alegerea vestimentară a fost percepută ca o posibilă referință vizuală la stilul sofisticat al Mirandei Priestly, editorul-șef al revistei fictive Runway, personaj central în franciza cinematografică. În imaginile surprinse recent de paparazzi în timpul filmărilor pentru continuare, Meryl Streep apare purtând o rochie de bal roșie din tafta, într-o scenă care reinterpretează gala Met.

Pentru a completa apariția, Hathaway a ales un colier impunător din colecția de înaltă bijuterie Bulgari, intitulat Secret Garden Necklace. Piesa este realizată din diamante, smaralde, onix și safire în nuanțe de mov și roz, fiind rezultatul a aproximativ 1.200 de ore de muncă manuală.

Elementul central al colierului este un safir Padparadscha de culoare roz-portocaliu, provenit din Sri Lanka, cu o greutate de 26,65 carate. Actrița a completat look-ul cu cercei oversized cu diamante și inele coordonate, inclusiv unul din aur galben, decorat cu un smarald cabochon și pietre roz.

În paralel cu apariția lui Hathaway, interesul publicului rămâne ridicat și pentru imaginile surprinse pe platourile de filmare ale producției „The Devil Wears Prada 2”.

În aceste cadre, Meryl Streep este văzută purtând o rochie de bal roșie, caracterizată printr-o talie marcată cu curea și un decolteu amplu, lăsat pe umeri.

Accesorizarea personajului include cercei cu rubine și diamante în valoare de 110.000 de dolari, semnați Jacob & Co., precum și inele de la Faraone Mennella și Briony Raymond.

Într-un interviu recent, Meryl Streep a vorbit despre experiența revenirii în acest rol, făcând referire la dificultățile asociate costumelor:

„Am avut aproape PTSD după ce am purtat tocuri înalte timp de 16 săptămâni. Simt că ar trebui să primesc o Medalie a Libertății!”

Apariția lui Anne Hathaway la evenimentul Bulgari vine într-un moment în care atenția asupra sequel-ului „The Devil Wears Prada” este în creștere, alimentată de imagini din culise și declarații ale actorilor implicați.

Deși nu a fost confirmată oficial o legătură directă între ținuta purtată de Hathaway și costumul personajului Miranda Priestly, similitudinile vizuale au generat numeroase comentarii în mediul online și în presa de specialitate.

Evenimentul Bulgari a reunit mai multe personalități din industrie, însă apariția actriței a fost una dintre cele mai mediatizate ale serii.