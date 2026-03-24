Podcast LIVE ora 12.00. De la posibila rupere a NATO, la frământările politice explozive de la București

Într-un context intern și internațional aflat la punctul de fierbere, invitații de astăzi, europarlamentarul Chris Terheș și cunoscuții jurnaliști Mirel Curea și Alecu Racoviceanu, pun pe masa discuțiilor cele mai fierbinți și urgente teme ale momentului.

Într-o lume amenințată de reconfigurări geostrategice majore și o Românie măcinată de instabilitate guvernamentală extremă, analiza și informațiile din culise devin absolut esențiale pentru a înțelege realitatea.

Prima parte a emisiunii va diseca reacția adesea ezitantă și divizată a Uniunii Europene față de escaladarea fără precedent a conflictului din Orientul Mijlociu. Europarlamentarul Chris Terheș va veni cu informații directe de la Bruxelles, explicând modul în care birocrația europeană eșuează să gestioneze această criză globală care amenință securitatea și economia continentului.

Tot pe plan extern, dezbaterea va aborda un scenariu de coșmar, discutat tot mai intens în cancelariile occidentale: posibila rupere a NATO. Există cu adevărat riscul iminent ca Statele Unite ale Americii să se retragă din Alianța Nord-Atlantică sau să își reducă drastic angajamentele? Ce ar însemna acest șoc geopolitic uriaș pentru țările de pe Flancul Estic și cum ar trebui să se pregătească România în fața unei posibile umbrele de securitate exclusiv europene?

Trecând de la geopolitică la politica internă, frământările politice de la București ating în aceste zile cote de avarie. Mirel Curea și Dan Andronic vor analiza cele mai noi și explozive mișcări de pe tabla de șah a puterii dâmbovițene. Criza guvernamentală s-a adâncit dramatic în urma ședinței tensionate a liderilor PNL de la Vila Lac.

Refuzul premierului Ilie Bolojan de a se delimita public și categoric de AUR, dublat de presiunile uriașe din interiorul partidului pentru o ieșire de la guvernare și o ruptură definitivă de PSD, arată un Executiv aflat pe un butoi de pulbere. Se conturează un pact secret în Parlament pentru susținerea unui guvern minoritar. Cum se va repoziționa polul suveranist în acest haos?

