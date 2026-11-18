Asif Merchant, un cetățean pakistanez acuzat că a încercat să angajeze asasini pentru a-l ucide pe Donald Trump în timpul campaniei electorale din 2024, a fost condamnat la 27 de ani și șase luni de închisoare, potrivit New York Post. Sentința a fost pronunțată marți, 17 noiembrie 2026, de un tribunal federal din Brooklyn, New York, după ce un juriu l-a găsit vinovat de implicarea într-un complot despre care anchetatorii americani au susținut că avea legături cu serviciile iraniene.

Procurorii solicitaseră închisoarea pe viață, însă judecătorul Eric Komitee a decis o pedeapsă mai mică. Instanța a luat în considerare faptul că autoritățile au dejucat planul înainte ca acesta să poată fi pus în aplicare. Cazul a atras atenția asupra presupuselor încercări ale Iranului de a organiza atacuri împotriva unor oficiali americani, pe fondul tensiunilor dintre Washington și Teheran.

Potrivit Departamentului american al Justiției, Merchant a fost recrutat de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) în jurul anului 2022. Ulterior, acesta s-ar fi întâlnit de aproximativ 15 ori cu un presupus coordonator iranian, în Teheran, pe parcursul unui an și jumătate.

Anchetatorii susțin că, în aprilie 2024, Merchant a ajuns în Statele Unite cu misiunea de a organiza asasinate politice. Printre persoanele vizate se aflau Donald Trump, Joe Biden, care ocupa atunci funcția de președinte, și Nikki Haley, fost ambasador al SUA la ONU și candidat la nominalizarea republicană pentru alegerile prezidențiale.

Planul presupunea recrutarea unor persoane din mediul infracțional, care să execute atacul în timpul unui miting electoral. Merchant ar fi căutat inclusiv persoane dispuse să comită o crimă în schimbul unei sume de bani.

Investigația FBI a început după ce un cunoscut al lui Merchant a informat autoritățile despre intențiile acestuia. Bărbatul a devenit ulterior informator și a colaborat cu anchetatorii în cadrul operațiunii sub acoperire.

Merchant a intrat în contact cu persoane pe care le considera asasini plătiți. În realitate, acestea erau agenți sub acoperire ai FBI.

Potrivit documentelor prezentate în instanță, pakistanezul s-a întâlnit de trei ori cu presupuşii executanți și le-a explicat că lucra împreună cu persoane aflate în străinătate. Le-ar fi oferit 5.000 de dolari ca avans pentru uciderea unui politician.

Procurorii au prezentat și înregistrări video în care Merchant îi explica informatorului o parte din plan și schița modul în care urma să fie ucisă o persoană în timpul unui miting politic.

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, că acesta căutase pe internet informații despre mitingurile electorale și locațiile în care urma să apară Trump. Materialele găsite pe dispozitivele sale electronice și pe conturile de socializare au indicat interesul pentru alegerile prezidențiale americane din 2024.

În timpul procesului, Asif Merchant a recunoscut că fusese implicat în activitățile IRGC și că venise în Statele Unite pentru a organiza acțiuni împotriva unor politicieni americani. El a susținut însă că nu intenționa să ducă planul până la capăt.

Potrivit declarațiilor sale din instanță, apropiații săi din Iran ar fi fost amenințați de reprezentanții serviciilor iraniene dacă refuza să îndeplinească misiunea. Merchant a afirmat că nu credea că asasinatul putea fi realizat și că nu era dispus să participe de bunăvoie la o asemenea acțiune.

Apărarea a cerut o pedeapsă mai blândă, argumentând că planul era atât de prost conceput și executat, încât nu putea fi considerat o operațiune cu șanse reale de reușită. Avocații au comparat desfășurarea acestuia cu un film din seria „Pantera Roz”, în care apare detectivul Inspector Clouseau, și nu cu o operațiune sofisticată de spionaj.

Anchetatorii americani au legat presupusul complot de uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, într-un atac cu dronă americană desfășurat în ianuarie 2020, la Bagdad, în timpul primului mandat prezidențial al lui Donald Trump.

Potrivit procurorilor, operațiunea ar fi reprezentat o acțiune de răzbunare pentru moartea fostului comandant al Forței Quds, structură militară aflată în subordinea IRGC. Merchant ar fi acționat în numele acestei organizații, care i-ar fi furnizat instrucțiuni și l-ar fi pregătit pentru misiune.

Departamentul american al Justiției a precizat că probele prezentate la proces au inclus mesaje, căutări online și materiale publicate pe conturile de socializare ale inculpatului. Acestea au susținut acuzațiile privind motivația politică a planului.

Judecătorul federal Eric Komitee a calificat faptele drept extrem de grave, dar a respins solicitarea procurorilor de condamnare la închisoare pe viață.

Instanța a luat în calcul faptul că autoritățile au intervenit suficient de devreme pentru a împiedica executarea atacului. Judecătorul a remarcat și comportamentul inculpatului în timpul procedurilor judiciare, pe care l-a descris drept neobișnuit de respectuos în comparație cu alte cazuri de terorism.

Asif Merchant a fost condamnat pentru tentativă de comitere a unui act de terorism care depășește granițele naționale și pentru angajarea unor persoane în vederea comiterii unei crime. Cele două acuzații au stat la baza condamnării de 330 de luni de închisoare.

Cazul rămâne unul dintre dosarele importante instrumentate de autoritățile americane privind presupusele operațiuni de represalii ale Iranului împotriva unor oficiali de la Washington.