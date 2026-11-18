Jack „Ziz” LaSota, considerat de autoritățile americane liderul grupării Zizian, susține că a fost agresat, șantajat și forțat să se prostitueze de alți deținuți într-un centru federal de detenție din Philadelphia.

Acuzațiile au fost formulate în cadrul unei audieri desfășurate joi, la Baltimore, unde LaSota a cerut să renunțe la avocatul desemnat de instanță și să își reprezinte singur interesele într-un dosar federal privind deținerea ilegală de arme și muniție.

Cazul atrage atenția și din cauza antecedentelor grupării Zizian, ai cărei membri au fost asociați de anchetatori cu șase decese în trei state americane. LaSota, în vârstă de 35 de ani, nu a fost însă pus sub acuzare pentru aceste crime. El se declară nevinovat în dosarul federal în care riscă până la 15 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Potrivit publicației americane The Baltimore Banner, care a relatat despre audierea din 12 noiembrie 2026, LaSota a invocat condițiile de detenție pentru a-și justifica decizia de a renunța la reprezentarea juridică. El a susținut că a fost supus unor abuzuri și că accesul la documentele necesare pregătirii apărării i-a fost îngreunat.

În timpul audierii, LaSota a afirmat că alți deținuți l-au împins către prostituție. Acesta a reclamat și acte de șantaj, agresiuni și dispariția unor documente judiciare.

Judecătorul federal James Bredar l-a avertizat în repetate rânduri că renunțarea la avocatul desemnat de instanță ar putea avea consecințe negative asupra procesului.

„Cred că veți face o mare greșeală”, i-a spus magistratul, potrivit relatării publicației americane.

LaSota a insistat însă că dorește să își controleze singur apărarea. El a susținut că, în condițiile actuale de detenție, nu poate pregăti în mod corespunzător strategia juridică.

La finalul audierii, acesta a protestat față de ceea ce a descris drept o acumulare de nedreptăți: „Obiectez față de această avalanșă generală de nedreptate din fața mea”.

Judecătorul le-a cerut procurorilor să se asigure că drepturile inculpatului sunt respectate în perioada detenției.

Problemele invocate de LaSota nu au apărut pentru prima dată în timpul audierii din noiembrie.

Pe 21 octombrie, avocata sa de atunci, Teresa Whalen, a depus o cerere în instanță prin care a solicitat eliberarea clientului din detenție. În document, aceasta a susținut că LaSota fusese agresat de două ori, hărțuit de gardieni și de alți deținuți și că îi fuseseră furate în repetate rânduri bunuri.

Avocata a reclamat și probleme legate de accesul la documentele juridice și la biblioteca penitenciarului. Potrivit acesteia, perioada în care LaSota a fost ținut într-o unitate de cazare specială i-ar fi limitat posibilitatea de a-și pregăti apărarea.

Un alt aspect semnalat a fost lipsa unor mese vegane. Teresa Whalen a susținut că alimentația respectivă era necesară pentru sănătatea și convingerile religioase ale clientului său.

Documentul depus în octombrie nu oferea detalii despre natura celor două presupuse agresiuni și nici nu identifica persoanele responsabile. De asemenea, nu conținea acuzația privind prostituția forțată, formulată ulterior de LaSota în fața judecătorului.

Deocamdată, nu este clar dacă acesta a depus o sesizare oficială privind presupusa constrângere la prostituție. New York Post a anunțat că a solicitat un punct de vedere din partea Biroului Federal al Penitenciarelor din SUA.

Dosarul federal împotriva lui LaSota are legătură cu arestarea sa din februarie 2025, în apropierea localității Frostburg, din statul Maryland.

Acesta a fost găsit alături de Michelle Zajko și Daniel Blank, după ce proprietarul unui teren a descoperit că cei trei locuiau în vehicule de tip camion amenajate la capătul unui drum acoperit de zăpadă.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, anchetatorii au identificat printre bunurile grupului mai multe arme de foc, inclusiv o pușcă de calibru .50, un pistol de 9 mm și sute de cartușe.

În iunie 2025, un mare juriu federal l-a pus sub acuzare pe LaSota pentru deținerea ilegală de arme și muniție în timp ce se afla în situația de fugar de justiție.

Infracțiunea pentru care este judecat poate atrage o pedeapsă de maximum 15 ani de închisoare. LaSota a pledat nevinovat. Acuzațiile din rechizitoriu nu reprezintă o condamnare, iar inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Numele lui Jack „Ziz” LaSota a ajuns în atenția autorităților americane și prin legăturile sale cu gruparea cunoscută sub numele de Zizians.

Anchetatorii au asociat membri ai acestei rețele cu șase decese produse începând din 2022, în California, Pennsylvania și Vermont. Printre victime se numără proprietarul unui imobil din California, Curtis Lind, părinții lui Michelle Zajko, Richard și Rita Zajko, precum și agentul Poliției de Frontieră David Maland, ucis într-un schimb de focuri în Vermont, în ianuarie 2025.

În același incident a murit și Felix Bauckholt, un asociat al grupării. Autoritățile au acuzat-o pe Teresa Youngblut că a tras focul care l-a ucis pe agentul american.

Investigațiile au vizat mai mulți membri ai rețelei, iar dosarele penale s-au desfășurat în instanțe din mai multe state. Potrivit Associated Press, șapte persoane asociate grupării se aflau în detenție în februarie 2026, în așteptarea proceselor.

Autoritățile îl consideră pe LaSota liderul aparent al grupului, ai cărui membri au fost asociați cu idei radicale despre veganism, drepturile animalelor, identitatea de gen și inteligența artificială.

Jack LaSota nu a fost pus sub acuzare pentru niciunul dintre cele șase decese asociate grupării. Dosarul său federal privește deținerea ilegală de arme și muniție în timp ce era fugar.

Situația juridică a lui LaSota a fost complicată și de îndoielile exprimate anterior cu privire la capacitatea sa de a participa la proces.

În martie 2026, judecătorul James Bredar a dispus o evaluare a competenței sale de a fi judecat, după ce avocatul de atunci a ridicat semne de întrebare privind capacitatea clientului de a înțelege procedurile judiciare.

Decizia a venit în urma unor comportamente și declarații care au determinat apărarea să solicite examinarea situației sale.

Audierea din noiembrie a adus în prim-plan o altă problemă: condițiile în care un inculpat aflat în detenție își poate pregăti apărarea și își poate exercita drepturile procedurale.

Potrivit The Baltimore Banner, LaSota urmează să își reprezinte singur interesele în procesul federal, programat pentru sfârșitul lunii ianuarie 2027