O femeie de 29 de ani din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, ar fi fost răpită din fața locuinței, transportată cu forța pe un câmp și agresată de șase persoane din județul Vrancea, după ce familia bărbatului cu care avea o relație extraconjugală ar fi aflat despre legătura dintre cei doi.

Trei dintre suspecți, printre care soția bărbatului, mama acestuia și unul dintre fiii săi, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii a Judecătoriei Râmnicu Sărat.

Incidentul s-ar fi petrecut sâmbătă seară, între orele 20:45 și 21:30. Potrivit anchetatorilor, femeia a fost atrasă afară din casă prin intermediul unor mesaje trimise de pe telefonul iubitului său, apoi urcată cu forța într-un autoturism. Agresiunea ar fi continuat în mașină și ulterior pe un teren din extravilanul localității Valea Râmnicului.

Potrivit informațiilor din anchetă, familia bărbatului ar fi aflat că acesta avea o relație extraconjugală cu tânăra din Buzău. Pentru a o determina să iasă din locuință, una dintre persoanele implicate ar fi folosit telefonul bărbatului și i-ar fi trimis femeii mesaje prin care îi solicita să se întâlnească.

Convinsă că vorbește cu iubitul ei, femeia a ieșit din casă. În autoturismul care o aștepta s-ar fi aflat mama bărbatului, soția acestuia, cei doi fii ai lor și partenerele celor doi tineri.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, șase persoane, patru femei și doi bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 54 de ani, ar fi venit din județul Vrancea la locuința victimei. Aceștia ar fi luat-o împotriva voinței sale și ar fi transportat-o într-o zonă izolată.

Potrivit procurorilor, după ce au urcat-o în autoturism, suspecții ar fi blocat portierele, împiedicând-o să coboare. Pe parcursul deplasării, femeia ar fi fost stropită cu spray lacrimogen în zona feței, lovită cu pumnii și trasă de păr.

Ajunși în extravilanul localității Valea Râmnicului, agresorii ar fi scos-o din mașină și ar fi continuat să o lovească, inclusiv cu picioarele. Anchetatorii susțin că femeia ar fi fost dezbrăcată și frecată cu sare pe întregul corp.

În timpul agresiunii, acesteia i-ar fi fost luați cerceii și telefonul mobil.

Gravitatea faptelor este descrisă și în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat. Potrivit procurorilor, atacul i-ar fi provocat victimei leziuni traumatice și suferințe fizice, pentru vindecarea cărora au fost necesare 3-4 zile de îngrijiri medicale, conform constatărilor preliminare.

După agresiune, femeia ar fi fost abandonată pe câmp, iar persoanele implicate ar fi părăsit zona. Tânăra a reușit să ajungă la locuința sa și a alertat Poliția folosind telefonul tatălui ei.

Sesizarea a fost făcută în noaptea de 14 spre 15 noiembrie. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Ziduri au început verificările imediat după primirea apelului și au identificat persoanele suspectate de implicare în agresiune în localitatea Slobozia Bradului, județul Vrancea.

Cele șase persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Trei dintre ele, cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani, au fost reținute inițial pentru 24 de ore.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat au solicitat arestarea preventivă a trei dintre persoanele cercetate. Judecătoria Râmnicu Sărat a admis cererea și a dispus arestarea acestora pentru 30 de zile.

Este vorba despre soția bărbatului, mama acestuia și unul dintre fiii săi. Celelalte trei persoane implicate în dosar au fost plasate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Ancheta vizează trei infracțiuni: lovire sau alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie calificată.

Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs faptele și a contribuției fiecărei persoane implicate. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.