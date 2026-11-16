Patru tineri cu vârste între 17 și 25 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar privind agresarea sexuală a unei fete de 14 ani din județul Teleorman.

Potrivit procurorilor DIICOT, trei dintre inculpați ar fi pătruns noaptea în locuința minorei, ar fi scos-o cu forța din casă și ar fi transportat-o cu un autoturism la locuința unuia dintre ei. Ulterior, cei patru ar fi comis acte și raporturi sexuale cu victima, iar unul dintre ei ar fi filmat momentul cu telefonul mobil.

Anunțul privind măsura arestării preventive a fost făcut luni, 16 noiembrie 2026, de DIICOT. Cei patru sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni, printre care viol asupra unui minor, pornografie infantilă, lipsire de libertate în mod ilegal și violare de domiciliu. Trei dintre inculpați se aflau deja în arest într-o altă cauză.

Conform anchetatorilor, faptele principale s-ar fi petrecut în toamna anului 2025. În timpul nopții, trei dintre inculpați ar fi pătruns prin efracție în locuința fetei, care avea aproximativ 14 ani la momentul respectiv.

Procurorii susțin că aceștia au folosit constrângerea fizică pentru a o scoate din casă, după care au transportat-o cu o mașină la locuința unuia dintre ei.

Odată ajunsă acolo, minora ar fi fost supusă unor acte de violență fizică și psihică. Potrivit DIICOT, cei trei ar fi profitat și de starea de vulnerabilitate a victimei. Ulterior, împreună cu un al patrulea inculpat, ar fi întreținut acte și raporturi sexuale cu aceasta.

Unul dintre tineri ar fi înregistrat imagini video cu telefonul mobil în timpul agresiunii.

La 13 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Teleorman au sesizat Tribunalul Teleorman cu propunerea de arestare preventivă a celor patru inculpați.

Aceștia sunt cercetați pentru:

pornografie infantilă;

operațiuni cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor;

viol asupra unui minor;

lipsire de libertate în mod ilegal;

violare de domiciliu.

Ancheta vizează și deținerea de materiale cu caracter sexual în care apar minori.

Potrivit comunicatului DIICOT, în perioada februarie-martie 2026, unul dintre inculpați ar fi avut în telefonul mobil fișiere care conțineau imagini cu minori în ipostaze sexuale explicite.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Teleorman a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a celor patru inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.

Trei dintre aceștia erau deja arestați preventiv într-un alt dosar, potrivit informațiilor transmise de procurori.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele și pentru documentarea activității infracționale.

Cazul este instrumentat de DIICOT – Biroul Teritorial Teleorman, sub coordonarea procurorilor. Cei patru inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege până la pronunțarea unei hotărâri definitive.