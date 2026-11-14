Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au emis sâmbătă un avertisment public privind apariția în mediul online a unor mesaje care instigă la violență și urmăresc declanșarea unor confruntări între cetățeni și forțele de ordine. Potrivit datelor analizate de autorități, campania de dezinformare este susținută prin intermediul unor conturi false sau create foarte recent, aspect care indică existența unei acțiuni coordonate.

Oficialii instituției au atras atenția asupra acestui fenomen printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, prin care fac un apel ferm la responsabilitate și calm din partea populației.

"În spaţiul on-line au apărut îndemnuri la violenţă, cu scopul de a influenţa cetăţenii pentru a iniţia confruntări cu forţele de ordine‼ Majoritatea conturilor care promovează astfel de mesaje sunt fie false, fie înfiinţate recent. Acest amănunt arată faptul că există o acţiune orchestrată", arată, sâmbătă, Ministerul de Interne.

Ministerul Afacerilor Interne precizează că respectă drepturile fundamentale ale cetățenilor, însă delimitează clar manifestările legale de acțiunile care pun în pericol ordinea publică. În contextul evenimentelor publice cu participare numeroasă, viteza de propagare a informațiilor pe rețelele de socializare crește riscul de manipulare.

"Dreptul la liberă exprimare şi la protest paşnic trebuie respectat. Violenţa şi instigarea la violenţă nu sunt forme de exprimare a acestui drept. Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt la datorie pentru siguranţa tuturor cetăţenilor. Este important de înţeles că siguranţa începe şi cu ceea ce alegem să distribuim!", se mai arată în postare.

De asemenea, reprezentanții MAI avertizează asupra scopului real al acestor postări alarmiste care circulă pe internet în perioadele cu adunări publice.

"Din păcate, unele mesaje sunt distribuite cu scopul de a provoca panică, de a alimenta tensiuni sau chiar de a incita la violenţă. Nu lăsaţi dezinformarea să transforme o situaţie obişnuită într-un motiv de teamă sau conflict", a mai transmis ministerul.

Pentru a preveni escaladarea tensiunilor și răspândirea falsurilor în mediul digital, Ministerul de Interne le solicită cetățenilor să adopte o conduită preventivă și să respecte un set de măsuri esențiale:

Verificaţi informaţiile înainte de a le distribui.

Nu redistribuiţi mesaje alarmiste, zvonuri sau apeluri la violenţă.

Informaţi-vă din surse oficiale şi evitaţi să reacţionaţi impulsiv la provocările din mediul online.

Semnalaţi autorităţilor mesajele care conţin ameninţări sau îndemnuri la acte de violenţă.