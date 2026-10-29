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Schimbări importante pentru șoferii care trec prin Austria

Schimbări importante pentru șoferii care trec prin Austria
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Austria va trece exclusiv la vinieta digitală începând cu 1 februarie 2027, încheind astfel tradiția vinietei autocolante, cunoscută local drept „Pickerl”.

Măsura se aplică pentru toate vinietele din Austria

Măsura este aplicată de compania de autostrăzi ASFINAG și vizează toate categoriile de viniete, de la cele pentru o zi până la cele anuale, relatează presa austriacă.

Vinieta anuală pentru autostrăzi pentru 2026, tipărită într-o ediție specială de culoare roșie, este ultima în format fizic. Aceasta rămâne valabilă până la 31 ianuarie 2027. De atunci, circulația pe autostrăzile și drumurile expres austriece va necesita o vignetă digitală asociată numărului de înmatriculare.

Vânzarea vinietelor digitale pentru 2027 începe în noiembrie. Potrivit ASFINAG, peste trei sferturi dintre vignetele anuale sunt deja cumpărate în format digital.

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Momentul activării, foarte important

Șoferii trebuie să fie atenți la momentul activării. Rovinietele anuale și cele pentru două luni cumpărate online direct de la ASFINAG devin valabile după 18 zile, din cauza termenului legal de retragere de 14 zile și a unei perioade suplimentare de rezervă.

În schimb, vignetele pentru o zi și zece zile pot fi utilizate imediat. Activarea imediată este posibilă și pentru cele cumpărate de la punctele oficiale de vânzare, inclusiv automate și centre ÖAMTC.

vigneta vinieta Austria

vigneta vinieta Austria © Massimo Parisi | Dreamstime.com

În 2026, vigneta anuală pentru autoturisme costă 106,80 euro. Pentru 2027, prețul va crește cu aproximativ 2%, până la 108,90 euro. Cei care cumpără vigneta pentru anul viitor până la 31 decembrie 2026 beneficiază de tariful actual.

Cât costă vinieta din Austria

În prezent, vinieta de o zi costă 9,60 euro, cea de zece zile 12,80 euro, iar cea de două luni 32 de euro.

Consecințele unei greșeli pot fi costisitoare. Șoferii surprinși fără o vignetă valabilă trebuie să achite o taxă de înlocuire de 200 de euro pentru autoturisme și 100 de euro pentru motociclete. Neplata poate duce la amenzi între 300 și 3.000 de euro.

De aceea, clubul auto german ADAC recomandă verificarea atentă a numărului de înmatriculare înainte de finalizarea comenzii. O singură cifră introdusă greșit poate face ca vigneta să nu fie identificată de sistemele de control.

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