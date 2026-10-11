Constructorii turci de pe secțiunea 2 din Autostrada Sibiu-Pitești au străpuns duminică și a doua galerie a tunelului Boița 1, cu o lungime de 264 de metri, a anunțat Cristian Pistol, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Constructorii turci ai asocierii Mapa–Cengiz au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului Boița 1”, a transmis acesta. Prima galerie, cu o lungime de 247 de metri, fusese străpunsă la 20 iulie 2026.

Următoarea etapă constă în realizarea cămășuielii interioare a celor două galerii. În prezent, stadiul fizic al lucrărilor la tunelul Boița 1 a ajuns la 45,11%.

Pe același șantier continuă lucrările la alte două tuneluri. La tunelul Balota, cu o lungime de 500 de metri, se execută excavații și cămășuiala exterioară, iar stadiul fizic este de 13,69%.

La tunelul Robești, lung de 900 de metri, ambele galerii au fost străpunse. Aici, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 39,48%, fiind realizate în prezent hidroizolația și căptușeala interioară.

Pe întregul șantier al secțiunii Boița–Cornetu, cu o lungime de 31,33 de kilometri, sunt mobilizați 708 muncitori și 162 de utilaje. Stadiul fizic general al lucrărilor este de aproximativ 16%.

Ritmul execuției este însă limitat de lipsa acordului de mediu revizuit și a autorizațiilor de construire pentru întregul șantier. Potrivit lui Cristian Pistol, constructorii pot realiza în prezent aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. CNAIR a depus documentația necesară la ANMAP la 12 august 2026.

Din acest motiv, activitatea se concentrează asupra tunelurilor, viaductelor, terasamentelor și lucrărilor de consolidare pentru care au fost emise autorizații de construire.

Pe traseul secțiunii vor fi realizate șapte tuneluri, folosind Noua Metodă Austriacă (NATM), care utilizează rezistența naturală a rocii pentru susținerea excavației, prin torcretare, bulonare și stabilizare.

Contractul pentru această secțiune are o valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport.