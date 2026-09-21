Zacusca picantă este una dintre conservele care pot transforma o masă simplă într-un adevărat răsfăț în sezonul rece. Gustul legumelor coapte, aroma cepei călite și iuțeala discretă a ardeilor se combină într-o pastă consistentă și aromată, perfectă pentru a fi întinsă pe pâine proaspătă sau prăjită. Astfel, maratonul conservelor de toamnă poate fi încheiat cu această rețetă.

Pentru aproximativ 6-7 borcane de 400 de mililitri, avem nevoie de următoarele ingrediente:

3 kilograme de vinete;

2 kilograme de ardei kapia roșii;

500 de grame de ceapă;

1 kilogram de roșii bine coapte sau aproximativ 700 de mililitri de suc de roșii;

2-3 ardei iuți, în funcție de cât de picantă se dorește zacusca;

300 de mililitri de ulei;

2 foi de dafin;

o linguriță de piper măcinat;

sare, după gust;

o linguriță de zahăr, opțional;

2-3 linguri de oțet, opțional.

Pentru început, vinetele și ardeii kapia se coc pe grătar, pe plită sau în cuptor, până când coaja se înnegrește ușor, iar legumele se înmoaie bine. După coacere, ardeii se pun într-un vas și se acoperă pentru câteva minute, deoarece aburul format în interior va ajuta la desprinderea mai ușoară a cojii. Vinetele se curăță cât sunt încă ușor calde și se lasă la scurs într-o sită timp de aproximativ 30 de minute, pentru ca excesul de lichid să fie eliminat.

După ce s-au răcit suficient, ardeii se curăță de coajă și semințe, iar vinetele și ardeii copți se toacă mărunt. Pentru o zacuscă cu o textură mai rustică, legumele pot fi tocate cu cuțitul, însă pot fi și mărunțite cu ajutorul unui aparat de bucătărie, fără a le transforma într-o pastă complet fină.

Ceapa se toacă mărunt și se pune într-o cratiță încăpătoare, împreună cu uleiul, apoi se lasă la foc mic până când devine moale și translucidă. Este important ca ceapa să nu se ardă, deoarece gustul amar s-ar putea simți în produsul final. În acest moment se adaugă și ardeii iuți tocați, iar cantitatea poate fi modificată în funcție de cât de intens se dorește gustul picant.

Când ceapa este bine înmuiată, se adaugă ardeii copți și vinetele tocate, după care ingredientele se amestecă bine. Se pun apoi roșiile tocate sau sucul de roșii, foile de dafin, piperul și sarea, iar compoziția se lasă să fiarbă la foc mic.

Zacusca trebuie amestecată periodic, mai ales pe măsură ce începe să scadă, pentru ca legumele să nu se lipească de fundul vasului. Fierberea poate dura între 60 și 90 de minute, în funcție de cantitatea de lichid din legume și de consistența dorită. Zacusca este gata atunci când devine groasă, omogenă, iar uleiul începe să se separe ușor de compoziție.

Spre final, se gustă și se ajustează cantitatea de sare și piper. Pentru un gust mai echilibrat, se poate adăuga o linguriță de zahăr, iar cine preferă o zacuscă ușor acrișoară poate pune câteva linguri de oțet.

Borcanele și capacele trebuie spălate foarte bine și sterilizate înainte de umplere. Zacusca se pune fierbinte în borcanele pregătite, având grijă să nu fie umplute chiar până la margine, apoi se închid imediat cu capacele.

Pentru o conservare cât mai sigură, borcanele pot fi sterilizate după umplere într-o oală cu apă, la foc mic, astfel încât temperatura să crească treptat. După sterilizare, acestea se lasă să se răcească lent, acoperite cu un prosop sau o pătură, iar după răcirea completă se verifică și se depozitează într-un loc răcoros și ferit de lumină.

Zacusca picantă poate fi servită după ce aromele s-au așezat, însă gustul devine și mai plăcut după câteva săptămâni. O felie de pâine prăjită, câteva murături și o porție generoasă de zacuscă pot fi suficiente pentru o gustare gustoasă într-o seară rece de iarnă.