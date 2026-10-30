Cartofii țărănești la tigaie sunt o alegere potrivită pentru o cină rapidă, gustoasă și economică. Cu doar câteva ingrediente pe care majoritatea oamenilor le au deja în bucătărie, poți pregăti un preparat sățios, cu ceapă călită, boia dulce și arome care amintesc de mâncarea gătită odinioară la țară.

Rețeta nu necesită tehnici complicate și nici ingrediente costisitoare.

Pentru aproximativ 3-4 porții, ai nevoie de:

1 kg de cartofi;

2 cepe medii;

3 linguri de ulei;

1 linguriță de boia dulce;

2 căței de usturoi;

sare, după gust;

piper negru, după gust;

puțin pătrunjel proaspăt;

opțional, puțin cimbru uscat.

1. Pregătirea cartofilor

Curăță cartofii de coajă, spală-i bine și taie-i în cuburi potrivite, astfel încât să se gătească uniform. Pune-i într-o oală cu apă și puțină sare și lasă-i la fiert aproximativ 8-10 minute. Nu trebuie să fie complet fierți, ci doar ușor înmuiați. Scurge-i apoi foarte bine de apă.

2. Călirea cepei

Curăță ceapa și taie-o solzișori sau cubulețe. Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare și adaugă ceapa. Las-o la foc mediu câteva minute, amestecând din când în când, până când devine moale și ușor aurie.

3. Rumenește cartofii

Adaugă cartofii fierți peste ceapa călită și amestecă ușor. Lasă preparatul pe foc aproximativ 8-10 minute, până când cartofii capătă o crustă aurie. Pentru a nu se sfărâma, evită să îi amesteci prea des.

4. Adaugă condimentele

Presară boiaua dulce, piperul și cimbrul, dacă ai ales să îl folosești. Adaugă usturoiul tocat mărunt și potrivește de sare. Amestecă ușor, astfel încât condimentele să acopere cartofii. Mai lasă tigaia pe foc aproximativ un minut, fără să lași boiaua să se ardă.

5. Finalizarea preparatului

Oprește focul și presară pătrunjel proaspăt tocat. Lasă cartofii câteva minute în tigaie, pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Cartofii țărănești pot fi serviți simpli, ca fel principal pentru cină, alături de murături, salată de varză sau roșii proaspete.

Pentru un plus de savoare, poți adăuga deasupra puțin mărar sau ceapă verde. Această rețetă poate fi adaptată și cu câteva felii de cârnați sau bucățele de bacon, dacă îți dorești o variantă mai consistentă.