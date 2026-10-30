Social

Cina gustoasă care nu îți golește buzunarul. Rețeta de cartofi țărănești cu ceapă și boia

Cina gustoasă care nu îți golește buzunarul. Rețeta de cartofi țărănești cu ceapă și boiaCartofi. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Cartofii țărănești la tigaie sunt o alegere potrivită pentru o cină rapidă, gustoasă și economică. Cu doar câteva ingrediente pe care majoritatea oamenilor le au deja în bucătărie, poți pregăti un preparat sățios, cu ceapă călită, boia dulce și arome care amintesc de mâncarea gătită odinioară la țară.

Rețeta nu necesită tehnici complicate și nici ingrediente costisitoare.

O cină caldă și sățioasă, cu doar câteva ingrediente. Rețeta de cartofi la tigaie

Pentru aproximativ 3-4 porții, ai nevoie de:

  • 1 kg de cartofi;
  • 2 cepe medii;
  • 3 linguri de ulei;
  • 1 linguriță de boia dulce;
  • 2 căței de usturoi;
  • sare, după gust;
  • piper negru, după gust;
  • puțin pătrunjel proaspăt;
  • opțional, puțin cimbru uscat.

Mod de preparare

1. Pregătirea cartofilor

Tinerii angajați ar putea primi 600 de lei lunar pentru chirie și reduceri de 50% la transport
Tinerii angajați ar putea primi 600 de lei lunar pentru chirie și reduceri de 50% la transport
Un lucru aparent banal îți poate crea probleme dacă stai la casă. Ce trebuie să verifici
Un lucru aparent banal îți poate crea probleme dacă stai la casă. Ce trebuie să verifici

Curăță cartofii de coajă, spală-i bine și taie-i în cuburi potrivite, astfel încât să se gătească uniform. Pune-i într-o oală cu apă și puțină sare și lasă-i la fiert aproximativ 8-10 minute. Nu trebuie să fie complet fierți, ci doar ușor înmuiați. Scurge-i apoi foarte bine de apă.

2. Călirea cepei

Curăță ceapa și taie-o solzișori sau cubulețe. Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare și adaugă ceapa. Las-o la foc mediu câteva minute, amestecând din când în când, până când devine moale și ușor aurie.

cartofi

Cartofi. Sursa foto: Pixabay

3. Rumenește cartofii

Adaugă cartofii fierți peste ceapa călită și amestecă ușor. Lasă preparatul pe foc aproximativ 8-10 minute, până când cartofii capătă o crustă aurie. Pentru a nu se sfărâma, evită să îi amesteci prea des.

4. Adaugă condimentele

Presară boiaua dulce, piperul și cimbrul, dacă ai ales să îl folosești. Adaugă usturoiul tocat mărunt și potrivește de sare. Amestecă ușor, astfel încât condimentele să acopere cartofii. Mai lasă tigaia pe foc aproximativ un minut, fără să lași boiaua să se ardă.

5. Finalizarea preparatului

Oprește focul și presară pătrunjel proaspăt tocat. Lasă cartofii câteva minute în tigaie, pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Cum poți servi cartofii țărănești

Cartofii țărănești pot fi serviți simpli, ca fel principal pentru cină, alături de murături, salată de varză sau roșii proaspete.

Pentru un plus de savoare, poți adăuga deasupra puțin mărar sau ceapă verde. Această rețetă poate fi adaptată și cu câteva felii de cârnați sau bucățele de bacon, dacă îți dorești o variantă mai consistentă.

Stiri calde

21:33 - Traian Băsescu, despre povara fiscală a pensionarilor care dețin apartamente: Deloc nu va fi bine

21:24 - George Simion, tată pentru a doua oară. Apelul soției sale înainte de venirea pe lume a bebelușului

21:16 - Proteste de amploare și tensiuni în Italia. Milioane de angajați și studenți au blocat marile orașe

21:05 - Cina gustoasă care nu îți golește buzunarul. Rețeta de cartofi țărănești cu ceapă și boia

20:56 - O țară europeană își trimite șoferii să parcheze peste graniță. Care este motivul

20:46 - Atacul care a zguduit piața criptomonedelor. De ce ar putea dura ani până la recuperarea banilor furați de pe Binance

HAI România!

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Proiecte speciale