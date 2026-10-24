Cartofii păstrați în cămară pot deveni moi, zbârciți sau pot începe să încolțească înainte să apuci să-i folosești. De cele mai multe ori, problema este legată de temperatura din locul de depozitare, de umiditate sau de modul în care sunt păstrați. Câteva măsuri simple te pot ajuta să ai mereu cartofi buni de savurat la îndemână și să reduci risipa alimentară.

Cartofii conțin multă apă, iar în timpul depozitării în cămară pierd treptat din umiditate. Dacă sunt ținuți într-un spațiu prea cald, procesul se accelerează, iar tuberculii pot deveni moi și zbârciți.

Un alt factor este umiditatea necorespunzătoare. Într-un loc prea umed și slab ventilat, cartofii pot dezvolta mucegai sau pot putrezi. În schimb, aerul prea uscat și temperaturile ridicate favorizează deshidratarea.

Lumina poate crea și ea probleme. Cartofii expuși la lumină pot înverzi și pot dezvolta gust amar. În aceste condiții se poate acumula solanină, o substanță toxică naturală care poate provoca probleme de sănătate dacă este ingerată în cantități suficiente.

Pentru a rezista mai mult, cartofii trebuie depozitați într-un loc răcoros, întunecat și bine ventilat. O cămară potrivită poate fi o soluție dacă temperatura rămâne relativ scăzută și nu există variații mari de căldură.

Evită să-i ții lângă aragaz, calorifer, cuptor sau alte surse de căldură. De asemenea, nu îi depozita în pungi de plastic închise, deoarece acestea pot reține umezeala și pot împiedica circulația aerului.

Sunt mai potrivite lăzile aerisite, coșurile sau sacii din hârtie ori din materiale care permit ventilarea.

Câteva obiceiuri simple pot face diferența:

Verifică periodic cartofii. Îndepărtează-i pe cei care au început să putrezească, pentru a limita deteriorarea celor din jur.

Nu îi spăla înainte de depozitare. Excesul de umezeală poate favoriza apariția mucegaiului.

Curăță-i de pământul în exces fără să-i uzi și spală-i înainte de gătire.

Păstrează-i departe de lumină. Acoperă recipientul cu un material opac, fără să blochezi aerisirea.

Nu îi înghesui. Circulația aerului ajută la menținerea unor condiții potrivite.

Cumpără cantități pe care le poți folosi. Dacă nu ai un spațiu răcoros pentru depozitare, este mai bine să cumperi mai des, în cantități mai mici.

Cartofii ușor moi, dar încă sănătoși, fără mucegai, putrezire sau înverzire pronunțată, pot fi uneori folosiți după îndepărtarea zonelor afectate și verificarea atentă a aspectului și mirosului.

În schimb, cartofii foarte zbârciți, putreziți, mucegăiți sau cu zone verzi extinse trebuie aruncați. Nu încerca să salvezi cartofii cu miros neplăcut sau cu semne evidente de alterare.

Pentru a evita pierderile, verifică periodic stocul din cămară și folosește mai întâi cartofii cumpărați mai demult. Depozitarea într-un spațiu răcoros, întunecat și aerisit rămâne una dintre cele mai simple metode de a-i păstra în condiții bune mai mult timp.