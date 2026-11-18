Chiftelele de cartofi de post sunt o alegere potrivită pentru cei care vor să pregătească o masă gustoasă, fără carne, ouă sau lactate. Rețeta este simplă, nu necesită ingrediente costisitoare și poate fi pregătită inclusiv din cartofii fierți rămași de la o altă masă. În plus, există câteva trucuri care ajută chiftelele să își păstreze forma și să capete o crustă crocantă.

Chiftelele de cartofi de post pot fi servite atât la prânz, cât și la cină, alături de o salată de legume, murături sau un sos de usturoi fără lactate. Preparatul poate fi inclus în meniul din Postul Crăciunului, fiind o alternativă la mâncărurile tradiționale pe bază de carne.

Pentru a obține chiftele rumenite la exterior și moi în interior, contează atât consistența compoziției, cât și temperatura uleiului folosit la prăjire. Cartofii trebuie să fie bine scurși, iar făina adăugată în cantitatea potrivită, astfel încât amestecul să poată fi modelat cu ușurință.

Pentru aproximativ 6-8 chiftele sunt necesare câteva ingrediente obișnuite, care se găsesc în majoritatea bucătăriilor.

500 g cartofi

1 morcov mediu, aproximativ 100 g

35 g făină albă

1-2 linguri de ceapă verde sau arpagic verde tocat

1 lingură de pătrunjel proaspăt

3/4 linguriță de sare, ajustată după gust

1/4 linguriță de piper negru

Un praf de nucșoară, opțional

2 linguri de ulei pentru prăjit

Puțină făină sau pesmet pentru acoperirea chiftelelor

Morcovul poate fi înlocuit cu o cantitate suplimentară de cartofi. Pentru un gust mai intens, în compoziție se poate adăuga și puțin usturoi zdrobit, în funcție de preferințe.

Mai întâi, cartofii se spală și se pun la fiert în coajă, împreună cu morcovul. Se lasă pe foc până când se înmoaie suficient pentru a putea fi zdrobiți cu ușurință. După fierbere, cartofii se scurg bine, se curăță de coajă și se pun într-un bol încăpător. Se adaugă morcovul și se zdrobesc împreună cu ajutorul unei prese pentru piure sau al unei furculițe. Compoziția trebuie apoi lăsată să se răcească.

Când amestecul nu mai este fierbinte, se încorporează făina, ceapa verde, pătrunjelul, sarea, piperul și nucșoara. Ingredientele se amestecă până când rezultă o compoziție omogenă, suficient de fermă pentru modelare. Din amestec se formează aproximativ 6-8 bile, care se trec prin puțină făină sau pesmet și se aplatizează ușor. Chiftelele trebuie să aibă o grosime potrivită, astfel încât să se rumenească uniform.

Într-o tigaie se încălzesc cele două linguri de ulei, la foc mediu. Chiftelele se așază cu grijă și se prăjesc aproximativ 3-5 minute pe fiecare parte, până când capătă o culoare aurie și o crustă crocantă.

La final, se scot pe o farfurie și pot fi servite imediat, cât sunt încă fierbinți.

Una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite la prepararea chiftelelor de cartofi este faptul că acestea se pot rupe atunci când sunt întoarse în tigaie. De cele mai multe ori, cauza este o compoziție prea umedă, care nu își păstrează forma.

Făina este ingredientul care ajută la legarea compoziției, înlocuind astfel rolul pe care îl au ouăle în multe dintre rețetele tradiționale. Totuși, cantitatea trebuie ajustată în funcție de umiditatea cartofilor. Dacă amestecul este prea moale, se mai poate adăuga puțină făină.

Un alt truc este folosirea cartofilor fierți întregi, în coajă, și răcirea acestora înainte de amestecarea cu restul ingredientelor. De asemenea, chiftelele nu trebuie întoarse imediat după ce au fost puse în tigaie. Este recomandat să fie lăsate până când formează o crustă suficient de fermă.

Potrivit rețetei publicate de autoarea culinară Bianca Zapatka, cartofii rămași de la o masă anterioară pot fi folosiți pentru acest preparat, cu condiția ca piureul să nu fie prea moale. Chiftelele pot fi păstrate la frigider timp de două-trei zile și reîncălzite în cuptor, la aproximativ 175 de grade Celsius, timp de 10-12 minute, pentru a deveni din nou crocante. Rețeta prezentată este adaptată după varianta vegană publicată pe site-ul culinar internațional Bianca Zapatka – Vegan Potato Cakes