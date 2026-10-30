Statele Unite au aprobat vânzarea a 500 de rachete interceptoare Patriot PAC-3 către Ucraina, în valoare estimată la 2,1 miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut vineri de Departamentul de Stat american, în contextul în care Kievul se confruntă cu un deficit de muniție pentru sistemele de apărare antiaeriană, arată Reuters.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile americane, achiziția va fi finanțată prin contribuții din partea Canadei, Germaniei și Norvegiei, direcționate prin programul american JUMPSTART.

La finanțare vor fi utilizate și fonduri naționale provenite din împrumutul acordat de Uniunea Europeană pentru sprijinirea Ucrainei.

Aprobarea vânzării vine într-un moment în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski atrage atenția asupra numărului insuficient de rachete interceptoare disponibile pentru apărarea țării.

Liderul de la Kiev a dezvăluit că, pe parcursul anului 2026, Ucraina a primit în medie 12 rachete Patriot lunar din partea Statelor Unite, în timp ce forțele ruse lansează aproximativ 150 de rachete balistice în fiecare lună.

„Pe tot parcursul anului 2026, Ucraina va primi 12 rachete Patriot pe lună din partea Statelor Unite. Întrucât acest an se apropie deja de sfârșit, pot vorbi deschis despre acest lucru. Mai mult, toată lumea și-a dat deja seama de acest lucru - pe baza numărului de rachete doborâte, care, din păcate, este redus.

Desigur, acordurile mele cu alte țări au influențat numărul de rachete Patriot primite de Ucraina. Dar am primit 12 rachete pe lună din America. Motivul a fost Orientul Mijlociu. Și imaginați-vă: puteți conta pe 150 de rachete pe an din America, dar trebuie să doborâți 150 de rachete balistice pe lună”, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu, potrivit Ukrainska Pravda.

Președintele ucrainean a mai spus că încearcă zilnic să identifice surse de aprovizionare cu rachete interceptoare. Totodată, acesta este nevoit să pregătească săptămânal noi solicitări de sprijin militar pentru protejarea teritoriului ucrainean de atacurile balistice rusești.

O dificultate suplimentară este reprezentată de faptul că transferurile de rachete din alte state au nevoie de aprobarea Washingtonului.

Zelenski a vorbit și despre diferența dintre numărul de rachete puse la dispoziție de Statele Unite și necesarul operațional al armatei ucrainene.

Potrivit acestuia, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a semnat documentele pentru un pachet care include 12 rachete, însă Kievul trebuie să obțină acordul Washingtonului și pentru alte interceptoare identificate în diferite țări.

„Există un pachet din Statele Unite care conține 12 rachete, iar el l-a semnat. Excelent. Dar am folosit 35 în această lună. Iar întrebarea se referă la cele 23 pe care le-am găsit în alte direcții.”

Liderul ucrainean a dezvăluit că, în timpul unei discuții cu Donald Trump, desfășurate la New York, a solicitat aprobarea unui așa-numit „pachet de iarnă” de rachete.

Zelenski i-ar fi prezentat președintelui american cantitatea necesară și i-ar fi transmis că Ucraina ar renunța la atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă ar primi interceptoarele solicitate.

Întrebat de unde ar putea proveni aceste rachete, președintele ucrainean a enumerat statele care dețin astfel de echipamente. Potrivit relatării sale, Donald Trump a promis că Statele Unite vor face eforturi pentru identificarea unor soluții, dar a atras atenția că și armata americană are nevoie de rachete, iar stocurile sunt limitate.

În interviul acordat, președintele ucrainean a abordat și alte aspecte ale cooperării cu Washingtonul, printre care funcționarea sistemelor Starlink și Starshield, schimbul de informații și coordonarea livrărilor de rachete interceptoare.

„Astfel, când la un moment dat vor converge diverși factori: aspectele legate de Starlink/Starshield, informațiile, rachetele interceptoare împotriva rachetelor balistice rusești, semnăturile și chiar și o anumită «afacere cu motorină» aruncată în ecuație, atunci vom înțelege încotro se îndreaptă totul.

«Singur acasă» este următoarea etapă. Este o provocare, o provocare dificilă”, a mai spus Zelenski.

Acesta a amintit că Ucraina a oferit sprijin la solicitarea părții americane, inclusiv pentru protejarea bazelor în care se află cetățeni americani din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și alte state.

Pe 26 octombrie, Volodimir Zelenski anunțase că Ucraina aștepta de aproape o lună semnătura lui Pete Hegseth pentru livrarea rachetelor destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot și NASAMS. Președintele ucrainean ceruse reluarea discuțiilor cu partea americană pentru deblocarea acestei chestiuni.