Miley Cyrus și bateristul Maxx Morando s-au căsătorit sâmbătă, 21 noiembrie 2026, în cadrul unei ceremonii private organizate în Palm Springs, California, la care au participat membri ai familiei și apropiați ai cuplului, potrivit Page Six.

Evenimentul a avut loc la o reședință privată, iar ceremonia a fost oficiată de Wayne Coyne, solistul trupei The Flaming Lips, cu care artista are o relație de prietenie și colaborări muzicale.

Potrivit informațiilor publicate de Page Six, la eveniment au fost prezenți părinții cântăreței, Billy Ray Cyrus și Tish Cyrus, alături de alte persoane din familie. Cei doi și-au organizat nunta într-un cadru restrâns, cu decoruri florale ample și o petrecere în aer liber.

Potrivit relatărilor presei americane, ceremonia s-a desfășurat lângă o piscină, sub un arc decorat cu flori albe. Fotografiile publicate după eveniment surprind cuplul în timpul ceremoniei și al celebrării, alături de invitați.

Wayne Coyne, liderul trupei The Flaming Lips, a oficiat căsătoria. Artistul este apropiat de Miley Cyrus, iar colaborările dintre cei doi au contribuit la relația lor de prietenie.

Printre invitați s-au numărat Billy Ray Cyrus și Elizabeth Hurley, partenera acestuia, precum și Tish Cyrus și soțul ei, Dominic Purcell. Presa americană a relatat și despre prezența lui Noah Cyrus, sora artistei.

Pregătirile pentru eveniment au fost observate cu o zi înainte, când Miley Cyrus și Maxx Morando au participat la cina organizată înaintea nunții. Cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână, iar meniul serii a inclus preparate precum filet mignon și deserturi.

Miley Cyrus și Maxx Morando au fost asociați pentru prima dată în 2021, după ce s-au cunoscut printr-o întâlnire aranjată de persoane din cercul lor de prieteni. Artista a povestit ulterior, într-un interviu acordat revistei British Vogue, că întâlnirea a fost una de tip blind date, deși Morando știa deja cine este ea.

Maxx Morando, în vârstă de 28 de ani, este bateristul trupei Liily și a colaborat muzical cu Miley Cyrus. Relația lor a devenit treptat publică, cei doi fiind prezenți împreună la mai multe evenimente importante din industria muzicală.

Logodna a fost confirmată în decembrie 2025, după ce artista a fost fotografiată purtând un inel de logodnă. Morando a dezvăluit ulterior că cererea în căsătorie a avut loc în timpul unei călătorii în Kyoto, Japonia, într-o grădină de la hotelul unde erau cazați.

Într-un interviu pentru revista Wonderland, publicat în 2026, muzicianul a povestit că a ales ultima zi a călătoriei pentru a-i face surpriza, după ce a încercat să nu îi dezvăluie intențiile.

Căsătoria cu Maxx Morando este a doua pentru Miley Cyrus. Artista a fost căsătorită cu actorul Liam Hemsworth, cu care a avut o relație de mai mulți ani. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2018, însă s-au despărțit în 2019, iar divorțul a fost finalizat în ianuarie 2020.

Miley Cyrus, în vârstă de 33 de ani, este cunoscută atât pentru cariera muzicală, cât și pentru rolul din serialul Disney Hannah Montana. În ultimii ani, artista a continuat să lanseze muzică și să participe la proiecte cinematografice și de televiziune.