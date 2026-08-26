Dolly Parton, acuzată că avea o aventură cu un cântăreț mult mai tânăr. Reacția care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
- Iulia Moise
- 26 august 2026, 11:01
Moartea lui Dolly Parton a readus în atenția publicului povești mai puțin cunoscute din viața celebrei artiste. Printre ele se află și un zvon incendiar care a făcut furori în presa tabloidă americană în anii ’90: cântăreața ar fi avut o aventură cu un artist mult mai tânăr decât ea, potrivit publicației People.
Bărbatul despre care s-a scris atunci este nimeni altul decât Billy Ray Cyrus, tatăl celebrei Miley Cyrus. La câteva ore după vestea morții lui Dolly Parton, acesta a făcut o mărturisire care a readus la viață unul dintre cele mai spectaculoase zvonuri mondene ale perioadei.
Billy Ray Cyrus: Tabloidele spuneau că aveam o aventură
Billy Ray Cyrus a povestit că, în 1992, pe când devenise unul dintre noile staruri ale muzicii country datorită succesului uriaș al piesei „Achy Breaky Heart”, presa tabloidă a început să publice articole în care sugera că între el și Dolly Parton ar exista mai mult decât o simplă prietenie.
La acea vreme, Dolly Parton era deja o legendă a muzicii country și avea cu peste 20 de ani mai mult decât tânărul cântăreț.
Billy Ray a spus că zvonurile l-au afectat atât de mult încât a decis să meargă personal la Dolly Parton pentru a-și cere scuze.
„În 1992, nu voi uita niciodată momentul în care am intrat în cabina ei pentru a-mi cere scuze pentru toate poveștile din tabloide care susțineau că aveam o aventură cu ea”, a povestit cântărețul.
Reacția lui Dolly Parton a fost memorabilă
În loc să fie furioasă sau deranjată de zvonurile care circulau despre ea, Dolly Parton ar fi reacționat exact așa cum o știau milioane de fani: cu umor.
Potrivit lui Billy Ray Cyrus, artista s-a uitat la el, i-a făcut cu ochiul și i-a spus o replică devenită acum virală în presa americană: „Dragule, mizeriile astea vând discuri!”
Replica spune multe despre felul în care Dolly Parton privea industria divertismentului și presa tabloidă. În loc să transforme zvonul într-un scandal public, cântăreața a ales să îl trateze ca pe o parte inevitabilă a celebrității.
Billy Ray Cyrus a rememorat episodul într-un mesaj emoționant publicat după moartea artistei, spunând că avea „atât de multe momente și amintiri” cu Dolly încât îi era greu să aleagă de unde să înceapă.
Legătura lor a devenit una de familie
Ironia este că relația dintre cei doi nu doar că a supraviețuit zvonurilor despre presupusa aventură, dar a devenit și mai apropiată de-a lungul anilor.
Billy Ray Cyrus a avut atât de multă încredere în Dolly Parton încât i-a cerut să devină nașa fiicei sale, Miley Cyrus. Dolly a rămas extrem de apropiată de viitoarea superstară pop și a devenit una dintre cele mai importante persoane din viața ei.
Cele două au colaborat de-a lungul anilor, au apărut împreună în proiecte televizate și au împărțit scena de mai multe ori. Dolly Parton a fost pentru Miley Cyrus nu doar o nașă, ci și un mentor și o figură maternă.
Ultimul mesaj primit de Billy Ray Cyrus
În mesajul său de adio, Billy Ray Cyrus a dezvăluit și că Dolly Parton îi trimisese recent un mesaj extrem de personal, în care îi spunea că îl iubește „din toată inima”.
„Eu o voi iubi mereu în același fel, din toată inima mea”, a transmis artistul.
Astfel, la mai bine de trei decenii după ce tabloidele americane au încercat să transforme prietenia lor într-o presupusă poveste de dragoste secretă, Billy Ray Cyrus a ales să își amintească de Dolly Parton cu aceeași combinație de emoție și umor care a definit-o pe celebra cântăreață.
Iar povestea presupusei aventuri rămâne una dintre cele mai surprinzătoare dezvăluiri reapărute după moartea artistei: un zvon care a făcut cândva deliciul presei de scandal și care, în mod ironic, a ajuns să fie transformat chiar de Dolly Parton într-o glumă memorabilă.