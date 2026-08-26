Moartea lui Dolly Parton a readus în atenția publicului povești mai puțin cunoscute din viața celebrei artiste. Printre ele se află și un zvon incendiar care a făcut furori în presa tabloidă americană în anii ’90: cântăreața ar fi avut o aventură cu un artist mult mai tânăr decât ea, potrivit publicației People.

Bărbatul despre care s-a scris atunci este nimeni altul decât Billy Ray Cyrus, tatăl celebrei Miley Cyrus. La câteva ore după vestea morții lui Dolly Parton, acesta a făcut o mărturisire care a readus la viață unul dintre cele mai spectaculoase zvonuri mondene ale perioadei.

Billy Ray Cyrus a povestit că, în 1992, pe când devenise unul dintre noile staruri ale muzicii country datorită succesului uriaș al piesei „Achy Breaky Heart”, presa tabloidă a început să publice articole în care sugera că între el și Dolly Parton ar exista mai mult decât o simplă prietenie.

La acea vreme, Dolly Parton era deja o legendă a muzicii country și avea cu peste 20 de ani mai mult decât tânărul cântăreț.

Billy Ray a spus că zvonurile l-au afectat atât de mult încât a decis să meargă personal la Dolly Parton pentru a-și cere scuze.

„În 1992, nu voi uita niciodată momentul în care am intrat în cabina ei pentru a-mi cere scuze pentru toate poveștile din tabloide care susțineau că aveam o aventură cu ea”, a povestit cântărețul.

În loc să fie furioasă sau deranjată de zvonurile care circulau despre ea, Dolly Parton ar fi reacționat exact așa cum o știau milioane de fani: cu umor.

Potrivit lui Billy Ray Cyrus, artista s-a uitat la el, i-a făcut cu ochiul și i-a spus o replică devenită acum virală în presa americană: „Dragule, mizeriile astea vând discuri!”

Replica spune multe despre felul în care Dolly Parton privea industria divertismentului și presa tabloidă. În loc să transforme zvonul într-un scandal public, cântăreața a ales să îl trateze ca pe o parte inevitabilă a celebrității.

Billy Ray Cyrus a rememorat episodul într-un mesaj emoționant publicat după moartea artistei, spunând că avea „atât de multe momente și amintiri” cu Dolly încât îi era greu să aleagă de unde să înceapă.

Ironia este că relația dintre cei doi nu doar că a supraviețuit zvonurilor despre presupusa aventură, dar a devenit și mai apropiată de-a lungul anilor.

Billy Ray Cyrus a avut atât de multă încredere în Dolly Parton încât i-a cerut să devină nașa fiicei sale, Miley Cyrus. Dolly a rămas extrem de apropiată de viitoarea superstară pop și a devenit una dintre cele mai importante persoane din viața ei.

Cele două au colaborat de-a lungul anilor, au apărut împreună în proiecte televizate și au împărțit scena de mai multe ori. Dolly Parton a fost pentru Miley Cyrus nu doar o nașă, ci și un mentor și o figură maternă.

În mesajul său de adio, Billy Ray Cyrus a dezvăluit și că Dolly Parton îi trimisese recent un mesaj extrem de personal, în care îi spunea că îl iubește „din toată inima”.

„Eu o voi iubi mereu în același fel, din toată inima mea”, a transmis artistul.

Astfel, la mai bine de trei decenii după ce tabloidele americane au încercat să transforme prietenia lor într-o presupusă poveste de dragoste secretă, Billy Ray Cyrus a ales să își amintească de Dolly Parton cu aceeași combinație de emoție și umor care a definit-o pe celebra cântăreață.

Iar povestea presupusei aventuri rămâne una dintre cele mai surprinzătoare dezvăluiri reapărute după moartea artistei: un zvon care a făcut cândva deliciul presei de scandal și care, în mod ironic, a ajuns să fie transformat chiar de Dolly Parton într-o glumă memorabilă.