Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani și aflată pe locul 17 WTA, a declarat miercuri, înaintea meciului din turul al doilea de la US Open, că nu se aștepta să își continue cariera după vârsta de 30 de ani. Jucătoarea română a spus că rezultatele bune, bucuria de a intra pe teren și susținerea fanilor au determinat-o să rămână în circuit, chiar dacă a anunțat anterior că actualul sezon va fi ultimul al carierei sale profesioniste.

„Nu am crezut niciodată că voi juca după 30 de ani, pentru că am multe alte preocupări în afară de tenis. Bineînțeles, îmi doresc și o familie. Poate că e bine să nu îți faci prea multe planuri, pentru că uneori, cu cât planifici mai puțin, cu atât lucrurile ies mai bine”, a spus Sorana Cîrstea într-un interviu pentru Tennis Channel, la New York.

Sportiva a explicat că, după împlinirea vârstei de 30 de ani, a privit continuarea carierei de la un sezon la altul.

Rezultatele obținute în ultimii ani au convins-o că poate rămâne competitivă la cel mai înalt nivel.

„După ce am împlinit 30 de ani, a fost cumva un lucru de la un an la altul, iar în ultimii doi ani am jucat foarte bine. Am încheiat sezoanele în jurul locului 20 și am avut rezultate bune. Așa că, bineînțeles, mi-am dorit să continui, pentru că faptul că sunt fericită pe teren și știu că încă am nivelul necesar sunt lucrurile care mă fac să merg mai departe. Tenisul mă face fericită și de aceea încă joc. În ziua în care voi simți că nu mai am nivelul necesar, voi fi prima care se va retrage într-un mod frumos”, a afirmat Cîrstea, care anunțase anterior că anul acesta este ultimul din cariera sa profesionistă.

Sorana Cîrstea a vorbit și despre câștigarea turneului de la Cluj, în februarie, în fața publicului din România.

Succesul a reprezentat al patrulea titlu WTA din cariera sa și unul dintre momentele pe care sportiva le consideră definitorii.

„Când crești, bineînțeles că visul tău este să câștigi un titlu acasă. Este greu de descris energia și fericirea, dar și cât de mândră am fost. Am spus că, dacă ar fi trebuit să mă retrag după acea săptămână, aș fi fost fericită și împăcată. Va rămâne pentru totdeauna cea mai bună săptămână din viața mea”, a afirmat ea.

Jucătoarea a vorbit și despre prezența fanilor români la turneele la care participă, indiferent de țara în care joacă.

„Oriunde ai pune harta, în orice colț ai atinge-o, dacă eu trebuie să joc, voi avea români la meciul meu. Este un sentiment extraordinar să văd steagul și oameni care mă susțin. Acesta este unul dintre motivele pentru care încă joc și pentru care iubesc tenisul. Sunt mândră că sunt româncă”, a declarat Cîrstea.

Întrebată ce sfat ar oferi unei persoane care intră în anii 30 ai vieții, Cîrstea a declarat că această perioadă a fost cea mai bună pentru ea.

„Anii de după 30 au fost, până acum, cei mai buni ani din viața mea. Întotdeauna credem că anii 20 înseamnă totul și că trebuie să salvăm lumea atunci. Când am împlinit 30 de ani, m-am maturizat într-un fel în care cred că ne maturizăm cu toții”, a explicat ea.

Sportiva a vorbit și despre importanța lucrurilor simple și a timpului petrecut alături de familie.

„Ziua de astăzi nu se mai întoarce niciodată. (…) Trebuie să găsești bucurie în lucrurile mici, cum ar fi să bei o cafea, să faci o plimbare sau să-ți vezi mama și tatăl. Cred că asta face viața împlinită și, bineînțeles, să fii alături de oamenii pe care îi iubești”, a spus jucătoarea română.

Cîrstea a dezvăluit și ce drum profesional ar fi urmat dacă nu ar fi devenit jucătoare de tenis.

„Întotdeauna am spus că, dacă nu aș fi fost jucătoare de tenis, probabil aș fi fost medic. Îmi place foarte mult ideea asta. Să știu că, după ce ai trecut printr-o operație dificilă, ai salvat acea viață… Aș da orice să știu cum se simte asta”, a spus ea.

La actuala ediție a US Open, Sorana Cîrstea joacă miercuri seară împotriva franțuzoaicei Diane Parry, în turul secund.