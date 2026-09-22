Anunțul fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat oficial marți că nu va acorda votul de încredere unui Cabinet condus de Siegfried Mureșan. Social-democratul își justifică decizia prin acțiunile de la nivel european ale premierului desemnat, pe care îl acuză de interese contrare celor naționale, dar și prin intenția acestuia de a continua linia politică și reformele inițiate de Ilie Bolojan.

Opțiunea politică și nemulțumirile au fost exprimate public de fostul reprezentant al Ministerului Sănătății prin intermediul unui material video difuzat pe rețelele de socializare. În discursul său, social-democratul a subliniat că nu poate susține o formulă guvernamentală condusă de o persoană care nu acționează în interesul țării pe plan extern.

„Nu voi vota niciodată un guvern condus de un premier care acționează la Bruxelles împotriva României. Nu voi vota niciodată un guvern și un premier care își dorește să continue dezastrul făcut de șeful lui politic, Ilie Bolojan”, a transmis Alexandru Rogobete într-un mesaj video publicat pe Facebook.

În plus, fostul oficial din Sănătate a pus sub semnul întrebării conexiunea politicianului cu provocările reale din societate.

„Domnule Siegfried Mureșan, când ați luat contact ultima dată cu realitatea din România?”, îi adresează Rogobete o întrebare retorică premierului desemnat.

O componentă centrală a atacului lansat de fostul ministru vizează promisiunea noului premier desemnat de a duce mai departe proiectele începute de forgul șef al Guvernului. Alexandru Rogobete a ironizat declarațiile publice făcute imediat după desemnare, punctând lipsa de diferențe de fond între cei doi lideri politici.

„Imediat după desemnare ați ieșit public victorios și ne-ați spus tuturor că dumneavoastră doriți să continuați reformele atât de necesare țării, începute de premierul demis Ilie Bolojan. Ba mai mult, ne-ați spus că singura diferență între dumneavoastră și Ilie Bolojan este că dumneavoastră beți cafea, iar Ilie Bolojan nu”, a spus social-democratul.

Pentru a-și susține poziția, fostul ministru a prezentat o serie de consecințe pe care le consideră dezastruoase pentru domeniul medical, rezultate din politicile puse în aplicare până în prezent. Printre marile probleme menționate se numără blocajele din sectorul farmaceutic și din tratamentele oncologice.

„Vă dau câteva exemple de reforme închipuite care au dus la un dezastru în sistemul de sănătate, toate începute de Ilie Bolojan și aparent continuate de premierul desemnat Siegfried Vasile Mureșan. Unu: reforma medicamentelor, reforma inovației în medicină, unde am ajuns ca oamenii să nu mai poată avea acces la chimioterapie”, a afirmat Rogobete.

De asemenea, el a adus în discuție impactul politicii de reducere a cheltuielilor publice asupra serviciilor de intervenție rapidă. „Reducerea deficitului cu orice preț în care am ajuns ca ambulanțele să nu mai aibă motorină pentru a merge la urgențe”. „Domnule premier demis Ilie Bolojan, domnule premier desemnat Siegfried Vasile Mureșan, aceasta este definiția în Dicționarul explicativ al limbii române pentru cuvântul reformă”, a spus fostul ministru, care a afișat în mesaj definiția termenului.

În finalul intervenției sale, social-democratul a transmis un avertisment ferm cu privire la percepția publică asupra acestor schimbări politice și administrative.

„Românii nu mai pot fi ținuți de reformiști închipuiți ca dumneavoastră. Românii nu mai pot accepta că dumneavoastră faceți reforme care nu au niciun beneficiu, nici pentru români și nici pentru țară”, a transmis Alexandru Rogobete.