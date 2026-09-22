Cum ar putea arăta Guvernul Mureșan. Numele vehiculate pentru ministere

USR vrea să obțină Ministerul Transporturilor și Ministerul Justiției în viitorul Guvern condus de Siegfried Mureșan, iar Cătălin Drulă și Stelian Ion sunt numele vehiculate pentru cele două portofolii, potrivit surselor politice. Negocierile oficiale dintre PNL, USR și UDMR ar urma să înceapă miercuri, după finalizarea programului de guvernare, iar liberalii ar putea ceda unul dintre ministerele pe care le conduc interimar în prezent.

USR își face deja calculele pentru viitorul Cabinet și urmărește să obțină două portofolii în plus. Unul dintre acestea este Ministerul Transporturilor, condus în prezent interimar de Radu Miruță, după demisia miniștrilor social-democrați din actualul Guvern. Pentru conducerea Transporturilor, Cătălin Drulă este favorit în interiorul USR, potrivit surselor HotNews. Drulă a mai ocupat această funcție în Guvernul Cîțu, din decembrie 2020 până în septembrie 2021.

Pe lângă Transporturi, USR intenționează să ceară în negocierile cu PNL și UDMR și un minister „cu greutate”. Ministerul Justiției este unul dintre portofoliile vizate, acesta având un rol important în circuitul de avizare al actelor normative. În prezent, Ministerul Justiției este condus interimar de Cătălin Predoiu. Pentru viitorul Cabinet, numele vehiculat în USR este cel al lui Stelian Ion, care a mai fost ministru al Justiției în Guvernul Cîțu.

„Suntem flexibili”, a spus un alt lider USR pentru HotNews.

În cazul în care nu va primi Justiția, USR ar putea accepta în schimb Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății sau Ministerul Agriculturii.

USR mizează pe faptul că PNL va accepta să cedeze unul dintre cele șapte ministere pe care le ocupă interimar în prezent, în condițiile în care liberalii ar urma să dețină atât funcția de premier, cât și pe cea de președinte al Senatului.

În această variantă, PNL și USR ar ajunge la câte șase ministere, în timp ce UDMR ar rămâne cu patru portofolii.

Pentru ministerele obținute în urma negocierilor din 2025, USR intenționează să păstreze actualele variante: Diana Buzoianu la Ministerul Mediului, Oana Țoiu la Ministerul Afacerilor Externe, Radu Miruță la Ministerul Apărării Naționale și Ambrozie-Irineu Darău la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Liberalii fac, la rândul lor, propriile calcule pentru Cabinetul Mureșan. Surse din PNL au declarat pentru HotNews că partidul intenționează să-i păstreze pe miniștrii validați în 2025. Astfel, Alexandru Nazare ar rămâne la Ministerul Finanțelor, Dragoș Pîslaru la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Dimian la Educație, iar Oana Gheorghiu ar continua ca vicepremier.

PNL intenționează să-l păstreze în Guvern și pe Cătălin Predoiu, deși acesta s-a numărat printre susținătorii vocali ai Cabinetului Veștea, încălcând o decizie a conducerii liberale.

„Nu se modifică aproape nimic. Să vedem ce facem cu ministerele PSD”, a declarat luni un lider liberal pentru HotNews.

În prezent, liberalii conduc interimar trei dintre portofoliile rămase după demisia miniștrilor PSD din Guvernul Bolojan: Energia, Justiția și Munca.

Liderii UDMR susțin că nu au discutat deocamdată despre modul în care vor fi împărțite portofoliile în viitorul Cabinet.

Surse din USR și PNL susțin însă că partidul condus de Kelemen Hunor ar putea merge cu aceeași listă de miniștri ca la precedentele negocieri, la care s-ar adăuga Tánczos Barna pentru Ministerul Agriculturii. Acesta conduce deja interimar ministerul după plecarea lui Florin Barbu.

Cseke Attila, ministrul UDMR al Dezvoltării, conduce în prezent interimar și Ministerul Sănătății, după demisia lui Alexandru Rogobete. Nu este stabilit deocamdată dacă Sănătatea va rămâne la UDMR.

Siegfried Mureșan a declarat că nu exclude cooptarea unor tehnocrați în viitorul Executiv, chiar dacă majoritatea miniștrilor ar urma să provină din PNL, USR și UDMR.

„Sunt convins că putem ocupa toate portofoliile cu colegi din cele trei partide, dar putem să ne întărim și din afară. Este o decizie pe care urmează să o luăm”, a declarat Mureșan în discuția cu HotNews.

Discuțiile oficiale privind împărțirea ministerelor ar urma să înceapă miercuri, după ce PNL, USR și UDMR vor finaliza programul de guvernare.

„Voi prezenta lista completă a miniștrilor, toți odată. De îndată ce avem programul de guvernare, voi evalua care sunt persoanele cele mai bine pregătite pentru a implementa programul nostru pentru România”, a declarat Mureșan în discuția cu HotNews.

Calculele pentru împărțirea ministerelor sunt făcute în condițiile în care PSD a decis luni să nu susțină Guvernul Mureșan. Biroul Permanent Național al partidului a stabilit această poziție înaintea votului de învestitură.

Fără voturile PSD, AUR și PACE – Întâi România, formațiuni care au anunțat că nu vor susține Cabinetul, PNL, USR și UDMR nu au cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

Surse apropiate negocierilor au declarat pentru HotNews că PNL și USR se pregătesc să anunțe că nu vor mai susține o altă propunere de premier făcută de Nicușor Dan dacă Siegfried Mureșan nu reușește să obțină sprijinul Parlamentului.