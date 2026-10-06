Televiziunea publică cehă a anunțat marți că nu va participa la ediția din 2027 a Eurovision, cel mai mare eveniment muzical televizat din lume, invocând reducerile bugetare, informează AFP.

„Nu vom vedea drapelul ceh pe scenă anul viitor”, a transmis televiziunea cehă pe platforma X, precizând că speră să revină la concurs la un moment dat.

Potrivit regulilor Eurovision, doar un radiodifuzor membru al Uniunii Europene de Radio și Televiziune (UER) poate desemna artistul care reprezintă o țară în concurs.

La ediția din 2026, organizată la Viena și câștigată de bulgăroaica Dara, reprezentantul Cehiei, Daniel Zizka, s-a clasat pe locul 16 cu piesa „Crossroads”.

Niciun artist ceh nu a câștigat până acum concursul Eurovision.

Decizia televiziunii publice cehe vine în contextul unor reduceri bugetare care afectează televiziunea și radioul publice.

Guvernul de coaliție naționalist condus de miliardarul Andrej Babis dorește trecerea de la sistemul de redevențe plătite de telespectatori la o finanțare directă de la stat.

Executivul s-a angajat, de asemenea, să reducă subvențiile pentru televiziunea și radioul publice.

Ambele instituții media au anunțat deja restructurări de posturi și ajustări ale programelor. Parlamentul ceh, unde coaliția lui Andrej Babis deține majoritatea, nu a votat încă reforma privind finanțarea televiziunii publice.

Mai multe voci critice, între care și organizația Reporters sans frontières (RSF), au avertizat că această decizie poate pune în pericol independența mass-media publice.

Televiziunea și radioul cehe au organizat în luna iunie o grevă simbolică împotriva proiectului.

Criticii lui Andrej Babis îl acuză, de asemenea, că urmărește să limiteze independența mass-media publice, după modelul aliaților săi, premierul slovac Robert Fico și fostul premier ungar Viktor Orban, care a pierdut alegerile în aprilie.

Decizia Cehiei de a nu participa la Eurovision reprezintă o nouă lovitură financiară pentru UER, după ce Irlanda și Spania și-au anunțat deja intenția de a boicota ediția din 2027 din cauza participării Israelului.

Radiodifuzorul irlandez RTE a invocat „pierderile îngrozitoare și continue de vieți omenești în Gaza”, precum și „criza umanitară în curs”.

La ediția din 2026, cinci țări europene – Țările de Jos, Islanda, Irlanda, Slovenia și Spania – au boicotat concursul. Acestea au pus sub semnul întrebării motivele pentru care Israelul a fost autorizat să participe în pofida războiului din Fâșia Gaza, în timp ce Rusia a fost suspendată la scurt timp după invadarea Ucrainei.