Noi acuzații la adresa lui Billy Ray Cyrus. Fosta soție nu renunță

Scandalul dintre Billy Ray Cyrus și fosta sa soție, Firerose, capătă o nouă dimensiune, la aproape un an de la finalizarea divorțului. În timp ce cântărețul country pare să trăiască o poveste de dragoste asumată alături de actrița britanică Elizabeth Hurley, artista australiană lansează pe TikTok cele mai dure acuzații de până acum, sugerând că mariajul lor ar fi fost marcat de comportamente narcisice.

„Pe la 20 de ani vei întâlni un bărbat mult mai în vârstă, care te va convinge că sunteți suflete pereche. Cel mai important lucru este să nu-l crezi”, a scris artista, mesajul fiind suprapus peste imagini care alternează între momente aparent fericite și secvențe tensionate.

@..firerose If you’ve survived narcissistic abuse, you’re not alone. It’s chilling how similar survivors experiences really are. Behind closed doors, it’s always the same playbook. Control, isolation, rage, manipulation, walking on eggshells, cognitive dissonance, feeling like the only person in the world that can be experiencing what you are. But I promise, God sees everything and there is a light at the end of the tunnel. You are far stronger than you think. Love is always still real, even if what you’re experiencing right now is abuse, not love. 🙏🏼🤍 #inyour20s #narcissisticabuse #survivors #abuseawareness #abuserecovery ♬ original sound - FIREROSE

Diferența de vârstă – aproape 30 de ani – este unul dintre elementele care au atras atenția publicului încă de la începutul relației. Firerose avea puțin peste 30 de ani, în timp ce Billy Ray Cyrus se apropia de 60, context pe care artista îl sugerează acum drept un dezechilibru exploatat emoțional.

Firerose a povestit despre ceea ce numește „abuz narcisic”, un termen tot mai des invocat în spațiul public, dar rar asumat atât de direct de către foști parteneri ai celebrităților.

„Control, izolare, manipulare, izbucniri de furie, mers constant pe coji de ouă. Tiparul este identic pentru toți cei care au trecut prin așa ceva”, a transmis artista, subliniind că astfel de relații creează confuzie psihologică și sentimentul de singurătate extremă. Ea a spus că adevărul iese la iveală, mai devreme sau mai târziu.

Căsătoria dintre Firerose și Billy Ray Cyrus a durat doar opt luni, divorțul fiind oficializat în august 2024. Relația lor a început în urmă cu mai mulți ani, cei doi cunoscându-se, potrivit relatărilor, în 2010, pe platourile serialului Hannah Montana, unde Billy juca alături de fiica sa, Miley Cyrus.

@..firerose Completely isolating you from friends is one of the classic tactics used by abusers. It’s a dangerous form of coercive control. When you’re not allowed to see or speak to your loved ones, you’re far easier to gaslight and manipulate. They do this to: ➤ Control the narrative (you only hear their version of reality) ➤ Undermine your confidence (without others to reflect your worth, you begin to doubt yourself) ➤ Distort your perception (gaslighting thrives in isolation) ➤ Wear down resistance (without support, they can override your internal voice) If this feels familiar, you’re not alone. Freedom and healing are possible. 🙏🏼🤍 #narcisisticabuse #survivors #healing #narctok #abuseawareness ♬ original sound - FIREROSE

Tensiunile nu au existat doar în cuplu, ci și în familie. Surse apropiate artistei Miley Cyrus au susținut constant că aceasta nu a acceptat niciodată relația tatălui său cu Firerose. Diferența mică de vârstă dintre cele două fete și faptul că Billy ar fi ales să se îndepărteze de familie pentru acest mariaj au alimentat ruptura. Potrivit apropiaților, Miley nu și-a schimbat poziția nici după divorț.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât Billy Ray Cyrus a trecut anterior printr-un divorț extrem de mediatizat de Tish Cyrus, mama lui Miley. În 2010, cei doi au anunțat că s-au despărțit după 17 ani de căsnicie, invocând probleme personale.

Ulterior, presa tabloidă a speculat despre o presupusă relație a lui Tish cu Bret Michaels, zvonuri negate ferm de toate părțile implicate. Drumurile lor s-au separat definitiv, iar Billy și-a îndreptat atenția către Firerose.

Căsnicia cu Firerose s-a destrămat cu scandal după doar câteva luni. Din 2024, el formează un cuplu cu Elizabeth Hurley, pe care a cunoscut-o în 2022, în timpul filmărilor pentru Christmas In Paradise. Actrița a confirmat public relația și a declarat, fără echivoc, că este îndrăgostită.

Billy Ray Cyrus nu a reacționat până acum la acuzațiile lansate de Firerose. Rămâne de văzut dacă interpretul celebrului „Achy Breaky Heart” va alege să răspundă sau dacă acest nou episod va adânci și mai mult ruptura dintre el, fosta soție și propria familie.