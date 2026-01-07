Boala care a răpus-o pe Briggite Bardot. Dezvăluirile făcute de soțul ei, Bernard d’Ormale

Fosta actriţă Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei franceze, a murit pe 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani, iar înmormântarea are loc miercuri, 7 ianuarie, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l’Assomption. Soțul actriței, Bernard d’Ormale, a dezvăluit că fosta actriţă a suferit de cancer și a trecut prin mai multe internări şi intervenţii chirurgicale înainte de a se stinge, potrivit Le Figaro.

Credinţa şi energia lui Brigitte Bardot s-au diminuat treptat, pe măsură ce procesul de reabilitare devenea tot mai dificil, până în dimineaţa zilei de 28 decembrie. Soţul ei, Bernard d’Ormale, a relatat că, în ultimele clipe de viață, pe chipul actriţei s-au aşternut liniştea şi seninătatea, iar înfăţişarea ei amintea de frumuseţea din tinereţe.

Bernard d’Ormale a povestit ultimele luni din viaţa fostei actriţe, pe care a descris-o drept o femeie de caracter, pentru care „era totul sau nimic”. Brigitte Bardot urmărea la televizor nemulţumirile crescătorilor de animale, iar pe noptiera sa se aflau romanul „Belle Greene”, de Alexandra Lapierre, şi o carte semnată de Peter Wohlleben, dedicată copacilor.

Bernard d’Ormale a declarat că nu ştie încă dacă La Madrague, casa în care Brigitte Bardot a locuit din 1958, va putea deveni muzeu, subliniind că, în acest moment, prioritară este reculegerea. Miercuri, la Saint-Tropez, personalităţi şi admiratori se reunesc pentru a-i aduce un ultim omagiu fostei actriţe.

Potrivit soţului său, ceremonia are loc conform dorinţei lui Brigitte Bardot, care şi-a dorit o înmormântare simplă, fără fast, în mare parte privată. Bernard d’Ormale a remarcat însă că, de-a lungul vieţii sale, „în jurul ei, nimic nu a fost vreodată cu adevărat simplu”.

Brigitte Bardot a devenit celebră la nivel internaţional la începutul anilor ’20, odată cu filmul „Și Dumnezeu a creat femeia”, în care părul ciufulit şi energia sa au impus un magnetism sexual asociat feminităţii eliberate din Franţa anilor ’50. De-a lungul timpului, ea i-a susţinut public pe Jean-Marie Le Pen şi pe fiica acestuia, Marine Le Pen, pe care a numit-o „Ioana d’Arc a secolului XXI”, aceasta fiind aşteptată la înmormântare.

Aurore Bergé, ministrul egalităţii în guvernul Macron şi apărătoare a drepturilor animalelor, a fost invitată la înmormântare şi va reprezenta guvernul. Într-un interviu acordat Le Monde în 2018, Bardot a spus că îşi dorea să fie îngropată într-un colţ liniştit al grădinii sale, însă prefectura Var a precizat că nu a primit nicio cerere oficială pentru o înmormântare privată.