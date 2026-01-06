Social

Fundația „Brigitte Bardot”, avertisment pentru cei care vând produse cu imaginea actriței

Fundația „Brigitte Bardot”, avertisment pentru cei care vând produse cu imaginea actrițeiSursă foto: Captură video
Fundaţia „Brigitte Bardot” a lansat un avertisment public privind folosirea abuzivă a imaginii actriţei, care a murit la 28 decembrie 2025, acuzând apariţia pe internet a unor materiale comerciale neautorizate care exploatează în mod fraudulos numele şi imaginea acesteia.  Fundaţia precizează că va iniţia acţiuni în justiţie împotriva oricărei persoane implicate în aceste colectări ilegale de fonduri, potrivit unui comunicat publicat pe Instagram.

Avertisment privind donaţiile false cu imaginea lui Brigitte Bardot

Pe reţelele de socializare, unii vânzători susţin că veniturile obţinute din comercializarea unor produse cu imaginea actriței Brigitte Bardot ar urma să fie donate Fundaţiei BB. Instituţia precizează însă că aceste afirmaţii sunt false şi că este vorba despre o înşelătorie, neexistând niciun acord pentru astfel de colectări de fonduri.

Fundaţia a nunţat că va iniţia acţiuni în justiţie împotriva oricărei persoane implicate în aceste pretinse colectări ilegale şi face apel la admiratorii actriţei decedate să îi respecte memoria. Totodată, aceştia sunt îndemnaţi să fie vigilenţi şi să nu cadă în capcana unor operaţiuni pe care instituţia le califică drept exploatări vulgare.

Precizări privind produsele cu imaginea actriței scoase la vânzare

Fundaţia a precizat că niciun produs derivat care să poarte imaginea actriţei nu este pus în vânzare. Instituţia încurajează în schimb donaţiile destinate continuării operei acesteia, care a militat pentru crearea asociaţiei în urmă cu aproape 40 de ani.

Brigette Bardot

Brigette Bardot / sursa foto: captură video

Fundația înființată de regretata actriță lupta împotriva maltratării animalelor. Recunoscută din 1992 ca fiind de utilitate publică, BB este activă în prezent în 70 de ţări. De-a lungul timpului, aceasta a găzduit aproape 11.000 de animale şi a deschis patru adăposturi.

Briggite Bardot va fi înmormântată pe 7 ianuarie

Înmormântarea fostei actriţe va avea loc miercuri, 7 ianuarie, la ora 11.00, la biserica Notre-Dame de l'Assomption din Saint-Tropez, iar ceremonia se va desfăşura în cimitirul marin. Fundația a precizat că evenimentul este „privat şi confidenţial”, dar va aduce un omagiu deschis locuitorilor din Saint-Tropez şi admiratorilor la Pré des pêcheurs.

Participarea se va face pe bază de invitaţie, iar preşedintele Emmanuel Macron nu va fi prezent. În schimb, Marine Le Pen, liderul grupului Rassemblement National, a anunţat că va lua parte la ceremonie.

