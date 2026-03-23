Departamentul de Stat al SUA a emis o alertă globală de securitate pentru cetățenii americani

Departamentul de Stat al Statelor Unite a emis duminică o alertă globală de securitate, prin care le recomandă cetățenilor americani aflați în străinătate să manifeste prudență sporită, în contextul unor amenințări atribuite unor grupări asociate Iranului, potrivit New York Post.

Mesajul oficial vizează americanii din întreaga lume, cu accent special asupra celor aflați în Orientul Mijlociu, într-un moment marcat de tensiuni ridicate în regiune și de temeri privind posibile atacuri asupra intereselor americane.

Potrivit declarației citate în materialul de bază, autoritățile americane le-au transmis cetățenilor să urmărească avertizările de securitate emise de cea mai apropiată ambasadă sau reprezentanță consulară a Statelor Unite.

Totodată, avertismentul menționează posibilitatea apariției unor perturbări în trafic, inclusiv prin închiderea periodică a spațiului aerian în anumite zone.

În comunicatul citat, Departamentul de Stat precizează: „Departamentul de Stat îi sfătuiește pe americanii din întreaga lume, și în special din Orientul Mijlociu, să manifeste o prudență sporită. Americanii aflați în străinătate ar trebui să urmeze recomandările din alertele de securitate emise de cea mai apropiată ambasadă sau consulat al SUA.”

Avertizarea continuă cu o referire la riscurile de securitate și la eventuale perturbări pentru călătoriile internaționale. Potrivit aceleiași surse, „închiderile periodice ale spațiului aerian pot provoca perturbări ale călătoriilor. Obiective diplomatice americane, inclusiv din afara Orientului Mijlociu, au fost vizate”.

Tot în comunicat se arată că „grupuri care susțin Iranul pot viza alte interese americane din străinătate sau locații asociate Statelor Unite și/sau americanilor din întreaga lume”.

Alerta intervine după apariția unor declarații atribuite unui purtător de cuvânt militar iranian, generalul Abolfazl Shekarchi, care ar fi avertizat vineri că obiective turistice populare ar putea deveni ținte, pe fondul confruntării dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Afirmația este prezentată în textul sursă drept o amenințare directă la adresa unor destinații frecventate de turiști, însă nu sunt oferite detalii suplimentare privind natura exactă a acestor ținte sau existența unor avertismente oficiale suplimentare.

În același context, materialul susține că tensiunile din Orientul Mijlociu s-au amplificat după atacuri atribuite SUA și Israelului împotriva Iranului.

De asemenea, textul menționează lansarea unor rachete de represalii asupra unor interese americane din regiune, precum și incidente care ar fi afectat zone din Dubai și Israel. Aceste informații, așa cum apar în materialul de bază, necesită verificare independentă înainte de a fi tratate ca fapte confirmate.

Textul mai arată că Iranul ar fi amenințat cu o politică de „toleranță zero” și cu lovituri asupra infrastructurii energetice din Golf, precum și asupra unor instituții bancare care desfășoară activități cu SUA, în eventualitatea unor noi atacuri americane.

Totodată, este invocat și Strâmtoarea Ormuz, descrisă ca un punct strategic esențial pentru comerțul global și pentru transportul unei părți semnificative din petrolul mondial.

În acest context, avertismentul Departamentului de Stat reflectă preocuparea administrației americane față de riscurile extinderii conflictului și față de posibile acțiuni împotriva cetățenilor, misiunilor diplomatice și intereselor Statelor Unite din afara teritoriului național.

Prin alerta emisă, autoritățile americane recomandă cetățenilor să rămână informați în permanență, să verifice actualizările transmise de ambasade și consulate și să ia în calcul posibile schimbări rapide în situația de securitate sau în condițiile de călătorie.

În lipsa unor clarificări suplimentare și a unor confirmări oficiale extinse pentru toate elementele menționate în materialul de bază, mesajul central al avertizării rămâne acela al prudenței sporite pentru americanii aflați în străinătate.