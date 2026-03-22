Un cetățean american preia conducerea celui mai puternic cartel de droguri din Mexic. Acțiunile SUA, complicate

Un cetățean american a ajuns în fruntea unuia dintre cele mai influente carteluri de droguri din Mexic, într-un context care ar putea complica semnificativ acțiunile autorităților americane împotriva traficului de narcotice, potrivit Wall Street Journal.

Ascensiunea sa vine la scurt timp după moartea liderului Nemesio „El Mencho” Oseguera și ridică noi probleme juridice și operaționale pentru cooperarea bilaterală dintre Statele Unite și Mexic.

După înmormântarea lui Nemesio Oseguera, descrisă de oficiali ca un eveniment fastuos, cu „un sicriu de aur” și ceremonii ample, conducerea cartelului Jalisco Noua Generație a fost preluată de Juan Carlos Valencia González, în vârstă de 41 de ani, născut în California.

Potrivit oficialilor mexicani și americani, această schimbare marchează consolidarea unei dinastii familiale în fruntea organizației. Valencia González este fiul vitreg al lui Oseguera și provine dintr-o familie cu tradiție în traficul de droguri.

Un fost traficant, Margarito Flores, a descris profilul acestuia astfel: „Este o chestiune de pedigree”, subliniind legăturile familiale extinse în lumea criminală.

Statutul de cetățean american al noului lider complică semnificativ acțiunile serviciilor de informații și ale forțelor de ordine din SUA. Conform procedurilor, autoritățile ar trebui să obțină aprobări speciale pentru supravegherea unui cetățean american aflat în străinătate.

Steven Cash, fost oficial CIA, a ridicat o întrebare esențială în acest context:

„Poate guvernul să ucidă un cetățean american în străinătate sau chiar acasă fără un proces, dacă este perceput ca o amenințare pentru SUA?”

Astfel de situații au existat anterior, inclusiv în cazul lui Anwar al-Awlaki, însă fiecare caz implică dezbateri juridice complexe privind legalitatea acțiunilor.

Eliminarea lui Oseguera a fost posibilă datorită cooperării strânse dintre autoritățile mexicane și cele americane. Informațiile furnizate de agențiile SUA, inclusiv imagini de înaltă rezoluție obținute de drone CIA, au jucat un rol esențial.

Secretarul mexican al Apărării, Ricardo Trevilla, a explicat că identificarea liderului cartelului s-a bazat pe monitorizarea unei persoane apropiate de acesta. Ulterior, forțele speciale mexicane au intervenit rapid, într-o operațiune în care Oseguera și opt dintre gărzile sale au fost uciși.

Contextul politic adaugă presiune asupra situației. Surse apropiate discuțiilor dintre liderii celor două țări au indicat că președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a încercat să tempereze tensiunile cu Washingtonul, recunoscând importanța informațiilor americane în operațiunile recente.

În același timp, oficiali americani au sugerat o abordare mai dură. Stephen Miller, consilier la Casa Albă, a declarat: „Nu există o soluție de justiție penală pentru problema cartelurilor”, adăugând că acestea pot fi învinse doar prin forță militară.

Autoritățile mexicane consideră că situația a ajuns într-un punct ireversibil. „Am pornit pe acest drum și nu mai există cale de întoarcere. Altfel, ne pot ucide pe toți”, a declarat un oficial mexican.

Deși existau temeri privind un conflict intern pentru putere, Valencia González este văzut de unii analiști ca având legitimitatea necesară pentru a preveni fragmentarea cartelului.

Cartelul Jalisco Noua Generație controlează rute majore de trafic de cocaină, metamfetamină și fentanil către Statele Unite, generând miliarde de dolari anual. Activitățile sale includ și fraude și alte operațiuni ilegale.

Martorii locali descriu prezența liderilor cartelului ca fiind vizibilă: „Era evident când era în oraș. Vedeam convoaie de 20 sau 30 de SUV-uri”, a spus un rezident.

În unele comunități, percepția asupra cartelurilor este complexă. Un muncitor local a afirmat: „Fac mai mult pentru oameni decât guvernul”.