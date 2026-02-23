Haos în Mexic. Atacuri sângeroase după uciderea liderului cartelului de droguri

După moartea liderului Cartelului Noii Generații din Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut și ca El Mencho, ucis duminică, bărbații înarmați au declanșat haos în mai multe orașe mexicane. Populația e panicată de incendierile și focurile de armă care au loc pe străzi.

El Mencho, liderul temutului Cartelul al distribuitorilor de droguri, a murit împreună cu șapte dintre gărzile sale de corp, într-o operațiune desfășurată de armata mexicană cu ajutorul serviciilor de informații americane. Totul s-a petrecut în orașul Tapalpa, la aproximativ 140 de kilometri sud-vest de Guadalajara (statul Jalisco).

Pentru informații despre El Mencho, SUA oferiseră recent o recompensă de 15 milioane de dolari. Potrivit autorităților americane, cartelul său controlează mari părți din traficul de droguri, în special fentanyl și cocaină, și operează în toate cele 50 de state americane.

Aeroporturi închise, atacuri asupra băncilor, focuri de armă

Luni, a venit reacția Cartelului care și-a văzut liderul ucis, dar și împiedicarea desfășurării afacerilor de trafic. S-a declanșat unul dintre cele mai sângeroase și puternice atacuri din Mexic: magazine și autobuze în flăcări, drumuri închise, aeroporturi închise, atacuri asupra băncilor, focuri de armă. Guadalajara, capitala statului cu 6 milioane de locuitori, și Puerto Vallarta, o stațiune turistică populară pentru americani, au fost primele orașe vizate de aceste represalii.

Oamenii din Guadalajara, oraș gazdă pentru patru meciuri din grupa Cupei Mondiale FIFA în această vară, s-au închis în casele lor, iar turiștii blocați în zonă au fost avertizați să se adăpostească pe loc, să evite mulțimile și să-și minimizeze mișcările.

Trupele CJNG caută să identifice cetățeni americani și angajați guvernamentali. La Cancún, Playa del Carmen, Tulum și Cozumel au fost raportate atacuri armate.

Liderii cartelurilor au amenințat că, în cazul în care cererile lor nu vor fi îndeplinite de autorități, vor intra în case și vor ucide la întâmplare cetățeni, începând cu ora 17:00 (ora Mexicului). Este război civil.

Panică pe aeroportul din Guadalajara

Guvernatorul Jalisco, Pablo Lemus, face apel la populație să rămână acasă. Transportul public este într-un impas, multe orașe par ca niște orașe-fantomă.

Au apărut rapoarte despre atacuri ce se apropie de Baja California, unul din cele 31 de state federale ale Mexicului, care se află la granița cu SUA. De asemenea, o altă alertă vizau focurile de armă auzite la Aeroportul Internațional Guadalajara.

Operatorii Aeroportului Guadalajara încearcă în permanență să liniștească populația, vorbind oficial despre "panică în rândul pasagerilor" și subliniind că nu au avut loc incidente directe în terminal. Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a scris pe rețeaua X: "Trebuie să fim informați și să păstrăm calmul."

O turistă americană a scris și a făcut un video pe Facebook: „Drumul este închis din cauza cartelului. Nu există zboruri care pleacă din aeroport spre State. Le-am reprogramat pentru mâine după-amiază, sperăm din suflet să ajungem acasă. Acest lucru este fără precedent aici; Personalul hotelului spune că așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată”.

Avertizări oficiale

Departamentul de Stat al SUA a transmis un avertisment: „Căutați adăpost și rămâneți în adăposturile voastre”.

Ministerul Federal de Externe a publicat, de asemenea, duminică un aviz de securitate și sfătuiește cetățenii să nu călătorească în numeroase state.

Presa din Mexic arată că sunt și multe știri false, menite să rovoace teroare, dar recunoaște că haosul domnește și publică fotografii și relatări despre autobuze în flăcări, oamenii blocați în aeroport și forțele de ordine care patrulează în orașe.

Presa internațională ridică însă o altă întrebare majoră: Poate avea loc o Cupă Mondială peste câteva luni în astfel de circumstanțe?