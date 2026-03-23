Zeci de civili morți în Sudan, în urma unui presupus atac al guvernului contra rebelilor

Armata din Sudan a negat că ar fi comis un atac mortal asupra unui spital important vineri seară, într-un oraș din vestul țării controlat de rivalii săi, Forțele de Sprijin Rapid (RSF), o grupare paramilitară, potrivit BBC. Cel puțin 64 de persoane - inclusiv 13 copii, două asistente medicale și un medic - au murit în atacul asupra Spitalului Universitar el-Daein, iar alte 89 au fost rănite.

RSF a declarat că o dronă a armatei a lovit spitalul din el-Daein, capitala statului Darfur de Est, în ziua în care musulmanii marcau sărbătoarea Eid.

Sudanul a fost cufundat într-un război civil în aprilie 2023, când a izbucnit o luptă aprigă pentru putere între armată și RSF, care fuseseră cândva aliați după ce au ajuns la putere printr-o lovitură de stat în 2021.

Peste 150.000 de oameni au murit de atunci în conflict, iar aproximativ 12 milioane și-au părăsit locuințele - aproape o treime din populația țării - în ceea ce ONU a numit cea mai mare criză umanitară din lume.

Într-un comunicat, RSF a declarat că atacul a distrus complet ultimul etaj al spitalului, a provocat pagube extinse departamentului de urgență și a distrus echipamente medicale vitale.

Ca răspuns, armata a declarat că a fost surprinsă de acuzația că se află în spatele atacului, adăugând că respectă „normele și legile internaționale”. Grupul Avocaților de Urgență a cerut o anchetă independentă și transparentă și ca cei responsabili să fie aduși în fața justiției.

Organizația locală pentru drepturile omului, care a documentat atrocitățile comise atât de armată, cât și de RSF, pe parcursul războiului, a declarat că spitalul din el-Daein este o unitate medicală vitală de care se bazează mii de civili din oraș și satele înconjurătoare.

Darfurul de Est se învecinează cu regiunea Kordofan, o nouă linie de front în război, unde au loc aproape zilnic atacuri cu drone. Zona este un coridor major care leagă regiunea Darfur de Vest, controlată de RSF, de capitala Khartoum, care a fost recucerită de armată anul trecut.

Nu se întrevede deocamdată niciun acord pentru a pune capăt luptelor, considerate acum unul dintre cele mai mortale conflicte din Africa pentru civili - în ciuda eforturilor de pace conduse de SUA.

În toată țara au existat sărbători discrete anul acesta pentru Eid-al-Fitr, când musulmanii din întreaga lume marchează sfârșitul lunii sfinte de post a Ramadanului.