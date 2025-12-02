International

Sudanul deschide ușa Rusiei. Militari și nave nucleare pe coasta Mării Roșii

Sudanul deschide ușa Rusiei. Militari și nave nucleare pe coasta Mării Roșii
Guvernul militar din Sudan a înaintat Rusiei o propunere de cooperare pe termen lung, care include posibilitatea înființării unei baze militare pe coasta Mării Roșii, relatează The Wall Street Journal, citând surse din cadrul administrației sudaneze.

Detalii despre baza propusă de Sudan

Conform documentelor discutate, Rusia ar putea desfășura până la 300 de militari și patru nave militare, inclusiv nave cu propulsie nucleară, într-o bază situată fie în Port-Sudan, fie într-o altă locație de pe coasta Mării Roșii, încă neprecizată.

De asemenea, autoritățile sudaneze oferă Rusiei acces la concesiuni miniere, întrucât Sudanul este considerat al treilea producător de aur din Africa.

Ce vrea la schimb Sudanul

În schimbul acestui parteneriat, guvernul sudanez solicită livrarea de sisteme avansate de apărare antiaeriană și alte echipamente militare la prețuri preferențiale, au declarat sursele WSJ.

Aceleași surse subliniază că regimul militar sudanez, angajat în lupte cu gruparea „Forțele de Răspuns Rapid”, se află într-o situație dificilă.

„Sudanului îi sunt necesare noi livrări de armament, însă o astfel de înțelegere cu Rusia ar putea provoca tensiuni cu SUA și Uniunea Europeană”, a menționat un oficial citat de publicație.

Implicații strategice

Potrivit Wall Street Journal, acordul ar putea oferi Rusiei un avantaj strategic în regiune, pentru că din Port-Sudan forțele ruse ar putea supraveghea traficul maritim de pe Canalul Suez, ruta cea mai scurtă între Europa și Asia, prin care se desfășoară aproximativ 12% din comerțul mondial.

De asemenea, tranzacția reprezintă un semnal pentru Statele Unite, care urmăresc să prevină controlul Rusiei și Chinei asupra porturilor africane.

Istoricul tentativelor Rusiei

Rusia a încercat încă din 2020 să înființeze un punct de asistență tehnico-materială pentru Marina sa în Sudan.

La acel moment, se presupunea că autoritățile sudaneze ar oferi gratuit terenul necesar pentru obiectivul militar, cu posibilitatea de a găzdui simultan patru nave militare și până la 300 de militari ruși.

Procesul de ratificare a acordului a fost amânat din cauza războiului civil declanșat în Sudan în 2023, iar Maritime Executive relata că Rusia a suspendat implementarea proiectului.

Legătura cu Grupul Wagner

Sudanul a fost inclus în sfera de interes a antreprenorului și fondatorului Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, considerat apropiat de autoritățile ruse până la rebeliunea mercenarilor din 2023.

Conform autorităților americane, Prigojin ar fi coordonat în Sudan operațiuni de reprimare a protestelor.

Publicația Novaya Gazeta menționa că Prigojin călătorea în Sudan împreună cu mercenarii săi, informație pe care el a negat-o.

