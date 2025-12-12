Atrocitățile din Sudan declanșează reacții dure. Patru comandanți, sancționați de Regatul Unit

Londra a anunțat vineri noi sancțiuni împotriva unor comandanți de rang înalt ai Grupului de Sprijin Rapid (Rapid Support Forces – RSF) din Sudan, în urma acuzelor privind implicarea acestora în crime de masă, violență sexuală și atacuri asupra populației civile.

Măsurile vin în paralel cu un pachet de asistență umanitară de milioane de lire sterline destinat persoanelor afectate de conflictul prelungit din Sudan.

Autoritățile britanice au impus înghețarea activelor și interdicții de călătorie în Regatul Unit pentru patru comandanți ai RSF, inclusiv pentru Abdul Rahim Hamdan Dagalo, considerat unul dintre liderii principali ai grupului și fratele lui Mohamed “Hemedti” Dagalo, conducătorul RSF.

Potrivit comunicatului oficial, sancțiunile vizează comandanți „suspectați de violențe grave, inclusiv ucideri în masă, violență sexuală sistematică și atacuri deliberate asupra civililor” în orașul El Fasher din Sudan.

În nota de presă emisă de Ministerul de Externe britanic se arată că membrii RSF sancționați „au acum activele înghețate și li se interzice accesul în Regatul Unit”.

Ministrul britanic al Afacerilor Externe, Yvette Cooper, a declarat că sancțiunile trimit un mesaj clar cu privire la consecințele violențelor din Sudan. Conform declarației, situația din această țară „nu poate și nu va rămâne nepedepsită”.

Această poziție a fost prezentată de Guvernul Regatului Unit într-un comunicat oficial în care se subliniază intenția de a susține răspunsul internațional la criza umanitară din Sudan, dar și de a promova responsabilitatea pentru acțiunile care au afectat civilii.

Conflictul din Sudan a început în aprilie 2023, când forțele armate sudaneze și paramilitarii RSF s-au angajat într-un război civil prelungit, soldat cu mii de victime și milioane de persoane strămutate. Războiul a generat o criză umanitară pe scară largă și a atras atenția comunității internaționale.

Pe lângă sancțiunile britanice, alte state și organizații internaționale au luat măsuri similare în contextul conflictului.

De exemplu, în decembrie 2025 Statele Unite au sancționat o rețea acuzată de recrutarea de foști soldați străini pentru a lupta în Sudan, iar Uniunea Europeană a extins sau adoptat propriile sancțiuni vizând persoane și entități asociate cu violențele din regiune.

Potrivit unui grup de peste 20 de țări care au emis o declarație comună, există „profundă îngrijorare privind rapoartele de violență sistematică împotriva civililor în timpul și după căderea orașului El Fasher în mâinile RSF” și cu privire la alte încălcări ale dreptului internațional umanitar.

În paralel cu sancțiunile, Guvernul de la Londra a anunțat un pachet suplimentar de ajutor umanitar de 21 de milioane de lire sterline destinat furnizării de alimente, apă potabilă, servicii medicale și adăpost pentru persoanele afectate de conflict, în special în regiunile greu accesibile ale Sudanului.

Acest pachet ridică totalul asistenței trimise de Regatul Unit în acest an către Sudan la aproximativ 146 de milioane de lire sterline, potrivit surselor oficiale.

Oficialii guvernamentali de la Londra au reiterat nevoia de a proteja civilii și de a facilita accesul umanitar în zonele afectate de conflict. Comunicatele instituțiilor britanice menționează că sancțiunile vin ca răspuns la dovezile tot mai clare privind implicarea liderilor paramilitari în atacuri asupra populației civile.